Kayıt ücretini ödeyemeyen babanın yürek yakan isyanı

Engin Baran isimli vatandaş, kızını kayıt ettirmek için Girne Anafartalar Lisesi'ne gitti ancak 150 TL kayıt ücretini ödeyemediği için kızının kaydı yapılmadı

Girne Anafartalar Lisesi'nde çocuğunu kayıt yaptırmak isteyen bir baba kayıt ücreti yüzünden isyan etti.

Engin Baran isimli vatandaş dün Girne Anafartalar Lisesi'ne kızını kayıt ettirmek için gittiğini ancak 150 TL kayıt ücretini ödeyemediği için kızının kaydının yapılmadığını kaydetti.

Engin Baran, sorunun para olmadığını diğer veliler ve öğrenciler içinde küçük düşürüldüğünü vurguladı.

Engin Baran şöyle konuştu:

"Çalıştığım işyerinden maaş alamadığım için cebimde şuan param yok. Kızımı okula kayıt yaptırmak istiyorum ama yapamıyoruz diyorlar. 150 TL kayıt ücreti ödeyemediğimiz için okula kayıt yaptırmıyor. İnanın sorun para değil. İki gün içinde ödeyeceğimizi söyledik ama o kadar veli ve öğrenci içinde küçük düşürülmek çok zor geldi. Bir arkadaşımdan borç alıp kaydını yaptırdım.

