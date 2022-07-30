Kavala konusunu Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile düzenlenen basın toplantısında, AİHM kararlarına ilişkin, "Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

NATO'da iki müttefik ülkeyiz. Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Terörle mücadeleye ilişkin bugün kaygılarımızı kendilerine aktardık. Başta PKK, YPG, PYD ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere de burada vurgulamak isterim. Maalesef son dönemlerde listesini de Sayın Baerbock'a verdim, Almanya'da PKK'nın faaliyetlerinde bir artış görüyoruz hem de yasaklanmış sembol ve paçavralarıyla birlikte. Yine Stuttgart Başkonsolosluğumuza ait bir aracın kundaklanmasının ardından Alman makamlarına tepkimizi de beklentilerimizi de iletmiştik.

ALMANYA'DA IRKÇILIK VE İSLAM KARŞITLIĞI

Bakanlık olarak bir rapor hazırladık. Gerçekten çok ciddi bir artış var. Pandemi döneminde de Müslümanlara yönelik, camilere yönelik ırkçı saldırılarda çok ciddi bir artış var. Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

Her türlü ırkçılık, her türlü ayrımcılığa karşı hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Sayın Baerbock, bu konuda duyarlı bir siyasetçi. Kendilerine biraz önce yaptığımız görüşmede de teşekkür ettim. Irkçı NSU örgütünün işlediği cinayetlerde yaşamını yitiren kardeşlerimiz için yapılan anıtı geçen hafta Nürnberg'de ziyaret etti ve buradan önemli bir mesaj verdi. Kendisine bu hassasiyet için de çok teşekkür ediyorum.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ KISITLAMALAR

Savunma sanayi ürünlerindeki kısıtlama halen devam ediyor. Müttefiklik anlayışının ruhuna uygun değil. Bunu da söyledik. Tabii müttefikler arasında kısıtlamaların olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Biz Türkiye olarak önümüzdeki siyasi engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Avrupa Birliğinin somut ve anlamlı adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu için müzakerelerin tekrar başlaması ve vize serbestisinin hayata geçmesi bizim en haklı taleplerimizdir. Bunlar 2016 göç açıklamasında da açık net bir şekilde var.



UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VE TAHIL İHRACATI

Türkiye olarak her iki tarafla, yani Ukrayna ve Rusya'yla temaslarımız devam ediyor. Bunu siyasi angajmanın sağlanması ve sorunların masada çözüme kavuşturulması için önemli buluyoruz ve bunun için gayret sarf ediyoruz. Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracatı bağlamında İstanbul’da varılan anlaşmanın önümüzdeki süreçte iki ülke arasında önemli bir güven arttırıcı adım olmasını ve de ateşkese vesile olmasını umut ediyoruz. Her ne kadar ikisi farklı konular olsa da sorunsuz işlemesiyle bu yönde olumlu bir hava oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Almanya dengeli tutumunu korumalı. Meselelerin diplomasiyle çözülmesine inanıyoruz.

DAEŞ'LE MÜCADELE

Suriye'de Türkiye olarak tüm terör örgütlerine karşı şehitler verdik. PKK/YPG bize tehdit oluşturuyor. Müttefiklerimizden destek vermesini bekleriz. DAEŞ'le mücadele diyorsanız bizimle sahaya inersiniz. Yunanistan'ın geri itmelerini ölüme terk etmeleri AB sınırlarını korumak anlamına gelmez. AİHM, Avrupa Konseyi ortak değerleri var. Ama sorunsuz bir ülke yok.

AİHM KARARLARI TARTIŞMASI

Her bir vatandaşımızın iç hukuk yolu tüketildikten sonra AİHM'e başvuru hakkı vardır. Bu, Osman Kavala için de geçerlidir. Türkiye olarak AİHM'in aldığı serbest bırakma kararı uygulanmıştır ama başka suçlardan dolayı tutukluluk devam etmiştir, nitekim o farklı suçlamalardan dolayı da bir ceza almıştır.

Bu kadar karar uygulanmazken, Yunanistan'dan geldiniz, bunları Yunanistan'a hatırlatmazken, niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonladığınızı biliyoruz. Sizlerin ne kadar destek verdiğini biliyoruz. O nedenle Osman Kavala konusunu sürekli gündemde tutuyorsunuz.

TÜRKİYE YUNANİSTAN GERİLİMİ

Almanya’nın özellikle Doğu Akdeniz ve Ege konularında dengeli tutumunu korumasını istiyoruz ve bunun çok önemli olduğunu görüyoruz.

Doğu Ege adalarının gayriaskeri statüsüne dair uluslararası antlaşmalar var. Bu adalar, Yunanistan'a 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarıyla verildi ama bazı adalar için bir şart konuldu. Yunanistan, bunları silahlandıramaz ama Yunanistan, bu anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan'a, Avrupa Birliği (AB) ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru bir şey değil.

Yunanistan bu konuda çok başarılı. En haksız olduğu durumda bile mağdur edebiyatını çok iyi yapar. Ağlamayı çok iyi becerir, propagandayı iyi yapar. Bu konuda her iki tarafın da dinlenmesi gerekiyor. O çerçevede gerek kurumlar, uluslararası örgütler olsun gerekse ülkeler olsun dengeli ve adil davranılması gerekiyor.

"RUSYA'YA DRONE SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"



Şu anda Rusya ile herhangi bir dron (satışı) konusu söz konusu değil. Kaldı ki, bu bahsettiğiniz dronu Türkiye Cumhuriyeti Devleti üretmiyor, bir özel şirketimiz başarılı bir şekilde üretiyor. Tüm dünyada şu anda Bayraktar İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), şimdi Akıncı da biliyorsunuz çıktı; biliniyor, isteniyor. Sonuçta devletler arasında böyle bir görüşme yok. Şirketten de bize gelen böyle bir şey yok. Şirkete böyle bir teklif geldiği zaman şirket görüş için bize soruyor. Biz de kendilerine görüşlerimizi söylüyoruz.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Baerbock, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması sayesinde 5 ay aradan sonra Ukrayna'nın Odessa limanından tahıl ihracına başlanacağını belirterek, "Türkiye'nin burada sağladığı büyük bir başarıydı. Şimdi her gün bu sevkiyatların nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Özellikle sizin hükümetinizin burada başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insana umut ışığı. Bunun için de size büyük bir saygı gösteriyoruz." diye konuştu.



Baerbock, Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenliğe önemli bir katkı sağladığını, bu zor dönemde NATO ortağı olarak iki ülkenin bir birine destek olmasının ortaya çıktığını kaydetti.