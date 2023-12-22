Katı Atık Yönetim Komitesi toplantısı yapıldı

Güngör Katı Atık Tesisi ele alındı

Ülkedeki katı atık sektörünün doğru ve bilimsel yöntemlerle idamesinin sağlanması ve bu yönde yatırımların yapılabilmesi için oluşturulan Katı Atık Yönetim Komitesi, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğluları Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre toplantıda, Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin Yönetimi ve Rehabilitasyonu Projesi adı altında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve ihale sürecinin başlatılması hususunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile yetkilendirilen bakanlık temsilcileri, KTMMOB üyeleri, Belediyeler Birliği temsilcileri, AB Koordinasyon Merkezi uzmanları ve AB Destek Ofisi ilgili proje yöneticisi hazır bulundu.

Toplantıda özetle alanın geleceği, atıkların kamu sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bertarafı ve ihale sürecinde izlenecek yol haritası konularında fikir alış verişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, toplantının çok verimli geçtiğini ve tüm paydaşların ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyarak çalışmalarını süratle ve özveriyle sürdürdüklerini ifade etti.

