Kasım Kuni Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı oldu

Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Kasım Kuni atandı.
Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda atama şöyle açıklandı:
POLİS GENEL MÜDÜR I. YARDIMCISI’NIN ATAMA KARARNAMESİ
51/1984 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın 69’uncu maddesi ve 31/2022 sayılı Geçici 1’inci maddesi uyarınca, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Mevkiine 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İskele Polis Müdürü Kasım KUNİ atanmıştır.
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