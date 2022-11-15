Kasım Kuni Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı oldu

Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Kasım Kuni atandı.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda atama şöyle açıklandı:

POLİS GENEL MÜDÜR I. YARDIMCISI’NIN ATAMA KARARNAMESİ

51/1984 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın 69’uncu maddesi ve 31/2022 sayılı Geçici 1’inci maddesi uyarınca, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Mevkiine 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İskele Polis Müdürü Kasım KUNİ atanmıştır.