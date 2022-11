Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği’nden ithal et talebi

Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşerek, ülkeye ithal et getirilmesini talep etti





Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, Bakan Oğuz'dan konunun yarın Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağı sözü aldıklarını açıklayarak, “Kaliteli ve tüm vatandaşların alabileceği fiyata et satmak istiyoruz. Bizim derdimiz budur” dedi.



Restorancılar Birliği Salih Kayım da, ithal etin gelmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirterek, “Her gün, her hafta etiket değişmekten, menü değişmekten bıktık, usandık” diye konuştu.



Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ve Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, görüşmenin ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.







-Akbıçak



Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak konuşmasında, et konusunun aylardır gündemi işgal ettiğini belirterek, bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.



Ülkede azalan hayvan sayısıyla birlikte hayvan fiyatlarının yükseldiğini ve bunun direkt olarak ete yansıdığını dile getiren Akbıçak, son dönemlerdeki artışlarla yüzde 50-60’a yakın fiyat farkının oluşmasından dolayı Güney Kıbrıs’tan kaçak etin gelmesinin sağlık ve haksız rekabet açısından kendilerini ciddi şekilde rahatsız ettiğini kaydetti.



Yetkililere sıkıntıları anlatmalarına rağmen bir sonuca varamadıklarını ifade eden Akbıçak, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından fiyat artışları konusunda kasaplara suçlamalar yapıldığını savundu.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un kendilerini kabul ettiğini dile getiren Akbıçak, çok olumlu bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Hayvan fiyatlarının sabitlenmesi, et fiyatlarının buna göre dengelenmesi ve kaçakçılığın önlenebilmesi için ithal etin geçici bir süre, kontrollü bir şekilde açılmasının yarın Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceği sözü aldıklarını ifade eden Akbıçak, Perşembe günü ise sonucun kendilerine bildirileceğini söyledi.



Tarım Bakanı Oğuz’a ilgisi ve anlayışından dolayı teşekkür eden Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak, güzel bir netice almayı temenni etti. Feryatlarının en büyük sebebinin özellikle düşük gelirli vatandaşın pahalılıktan dolayı ete ulaşamaması olduğunu kaydeden Halil Akbıçak, müşterilerini kendi elleriyle Güney Kıbrıs’a alışverişe göndermek istemediklerini belirtti. Kaliteli ve uygun fiyata et satmak istediklerini Tarım Bakanı Oğuz’a anlattıklarını dile getiren Akbıçak, Bakan Oğuz’un fikirlerini makul şekilde karşıladığını kaydetti.



Kaçak etin yerine ithal etin getirilmesi ve canlı hayvan fiyatlarının sabitlenmesi konusunda Tarım Bakanı Oğuz’dan söz aldıklarını ifade eden Halil Akbıçak, “Perşembe günü inşallah güzel neticeler alıp bu toplumsal sorun haline gelen et konusunu da iyi bir şekilde kapatmış oluruz” diye konuştu.



Akbıçak bir soru üzerine Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’na eleştirilerde bulundu.



“Güney Kıbrıs’tan kaçak et getiriyor musunuz?” sorusuna karşılık ise Halil Akbıçak, yıllardır kaçak etin önlenmesi için mücadele verdiklerini kaydetti.



Akbıçak, “Bazı hayvancılar, kulak numaralarını Veteriner Dairesi’nden alıp, yasallaştırıyorlar ve 100 tane koyunu olan adam 500 tane kuzu satıyor senede” iddiasında da bulundu.



Bazı şahısların kaçak eti getirip, kasaplara, restoranlara, otellere sattığını dile getiren Akbıçak, “Kaliteli ve tüm vatandaşların alabileceği fiyata et satmak istiyoruz bizim derdimiz budur” dedi.







-“İki çeşit et sunmak istiyoruz… Yerli ve ithal”







Başka bir soru üzerine üreticiyi düşünmelerinin de şart olduğunu ifade eden Akbıçak, vatandaşa iki çeşit et sunmak istediklerini kaydetti. Bunlardan birinin yerli üretim, diğerinin ise ithal et olduğunu belirten Halil Akbıçak, bunların arasında fiyat farkı olacağını söyledi. Üreticinin maliyetlerini de göz ardı etmeden yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında bunların konuşulacağını kaydeden Akbıçak, üreticiyi üzmeden, vatandaşı memnun edebilecek rakamları oluşturmak niyetleri olduğunu belirtti.







-Kayım



Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım da, kasaplarla aynı gemide olduklarını belirterek, “Onlar bizim en büyük ham maddemizi sektörümüze sunarlar” dedi. Fiyat artışlarına işaret eden Kayım, “Her gün, her hafta etiket değişmekten, menü değişmekten bıktık, usandık” diye konuştu.



Özellikle kırmızı et ürünlerinin satılamaz duruma geldiğini ifade eden Kayım, Kasaplar Birliği’ne destek verdiklerini söyledi. Yarınki Bakanlar Kurulu’nu beklediklerini dile getiren Kayım, Bakanlar Kurulu’ndan sonra kendi aralarında bir toplantı daha yapacaklarını kaydetti.



İthal etin gelmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirten Kayım, ülkede büyük bir ihtiyaç ve üretim eksikliği olduğunu söyledi. Ülke üretim açısından dengeye gelene kadar taleplerinin et ithaline izin verilmesi olduğunu belirten Kayım, ülke ve halkın menfaatleri için ortak bir akıl bulmak istediklerini belirtti.