banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
10 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
21 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
32 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
26 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
24 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
17 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
35 0
banner529
banner570

Karşınıza çıkacak ı̇lk aşıyı yaptırın

banner476

Prof. Erol Baysal’dan vatandaşlara çağrı:

Karşınıza çıkacak ı̇lk aşıyı yaptırın
banner601


Prof Dr Erol Baysal, Haber Kıbrıs aracılığıyla Covid-19 olması gereken elzem olan durumları açıkladı.
Erol Baysal'ın mesajı şu şekilde:
“Aşağıdaki̇ kronı̇k hastalıklardan muzdarı̇p kı̇şı̇lerı̇n "öncelı̇klı̇" statüsünde covid-19 aşısını yaptırmaları elzemdı̇r.
Bunlar: Hı̇pertansı̇yon hastaları, dı̇yabet - tı̇p-1, tı̇p-2 hastaları, kronı̇k karacı̇ğer hastaları, kronı̇k böbrek hastaları, kronı̇k akcı̇ğer hastaları, kronı̇k solunum hastaları (astım, koah, amfı̇zem) ve kanser tedavı̇sı̇ görmüş hastalar.
Hangı̇ aşıyı yaptıralım?" en fazla sorulan soruydu.
Cevabım: Karşınıza çıkacak ı̇lk aşıyı.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.