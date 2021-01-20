Karşınıza çıkacak ı̇lk aşıyı yaptırın

Prof. Erol Baysal’dan vatandaşlara çağrı:





Prof Dr Erol Baysal, Haber Kıbrıs aracılığıyla Covid-19 olması gereken elzem olan durumları açıkladı.

Erol Baysal'ın mesajı şu şekilde:

“Aşağıdaki̇ kronı̇k hastalıklardan muzdarı̇p kı̇şı̇lerı̇n "öncelı̇klı̇" statüsünde covid-19 aşısını yaptırmaları elzemdı̇r.

Bunlar: Hı̇pertansı̇yon hastaları, dı̇yabet - tı̇p-1, tı̇p-2 hastaları, kronı̇k karacı̇ğer hastaları, kronı̇k böbrek hastaları, kronı̇k akcı̇ğer hastaları, kronı̇k solunum hastaları (astım, koah, amfı̇zem) ve kanser tedavı̇sı̇ görmüş hastalar.

Hangı̇ aşıyı yaptıralım?" en fazla sorulan soruydu.

Cevabım: Karşınıza çıkacak ı̇lk aşıyı.”

