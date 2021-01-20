Güney’de aşı yarışı

Rum kesiminde aşı planlaması, vatandaşlar arasında yarışa dönüştü. 3 bin 466 aşı randevusu, birkaç dakika içerisinde tükendi; vatandaşlar randevuların tükenmesi üzerine şikayet etti





Rum kesiminde, Covid-19’la ilgili aşı planlaması sürecinin vatandaşlar arasında yarışa dönüştüğü, çünkü Rum kesimine her hafta ulaşan aşıların sayısı aynı zamanda aşı randevularıyla ilgili planlamanın, gerek aşı tedarik etmeye çalışan kişilerin yaşamını, gerek de son iki haftadır Rum Sağlık Bakanlığını zora soktuğunu yazdı.

Önceki sabah 9’dan itibaren konuyla ilgili olarak tam bir kargaşa yaşanmaya başladığını yazan Fileleftheros gazetesi, 3 bin 466 mevcut aşı randevusunun, birkaç dakika içerisinde tükendiğini kaydetti.

Vatandaşların randevuların tükenmesi üzerinde birçok şikayette bulunduğunu, Sağlık Bakanlığının ise kendini savunmaya çalıştığını yazan gazete, Sağlık Bakanlığının aşı akışının sürekli olacağını ve aşı olmak isteyen hiçbir vatandaşın bundan mahrum kalmayacağını belirttiğini iletti.

Önceki gün randevu almayı başaran vatandaşların önümüzdeki hafta 9 merkezde aşılanacağını kaydeden gazete, 3 hafta önce aşılanan kişilere ikinci doz aşının yapılmasının ise geçtiğimiz Pazar günü başladığını belirtti.

Öte yandan Rum hükümetinin önlemlerin hafifletilmesi yönünde düşünceleri bulunduğunu yazan gazete, hükümetin önlemlerin hafifletilmesi konusunda uzmanların önerilerini beklediğini belirtti.

Gazete uzmanlar ile sağlık bakanlığının, hastane ve yoğun bakımların durumunun, önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili yeşil ışığı yakacağını vurguladıklarını iletti.

Gazeteye göre, önceki gün ikinci doz Covid-19 aşısını olmak için sağlık merkezine giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, kendisini görüntüleyen kameralardan, bazı kişilerin aşının sahte olduğunu yaymaması için, süreci ayrıntılı bir şekilde kayda geçirmelerini istedi.

