Karma Evlilik Sorunu Çözüm Harekatından basın açıklaması

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Phileleftheros gazetesinden aldığımız bilgilere göre, Kıbrıslırum ve Kamerunlu ebeveyne sahip olan 3 yaşındaki Carlos’a, Kamerunlu ebeveyni ‘kktc’ üzerinden yani illegal olarak adaya girdiği için Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiyor. Bu konu bildiğiniz üzere, Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi olarak 1.5 seneyi aşkın bir süredir çözmeye çalıştığımız karma evlilik sorunu konusudur. Küçük çocuk, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özgür bölgelerinde yaşıyor olmasına rağmen, annesi ona Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını geçiremiyor; çünkü babası illegal olarak adaya yerleşimci statüsüyle girmiş bulunmakta.

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou, bu sorunun tek bir çocuğa özel olmadığını, bir sürü çocuğun, özellikle Kıbrıslıtürkler ve yerleşimciler arasında yapılan evliliklerden doğan, binlerce karma evlilik çocuğunun etkilendiğini de belirtmiştir. Ioannou, sadece Carlos için değil, tüm Kıbrıslılar için karma evlilik sorununu çözmek istediklerini; ancak Kıbrıs Cumhuriyeti, yerel Vatandaşlık Yasası’nda değişikliğe gitmeden, reşit olmayan karma evlilik çocuklarına vatandaşlık verilmesi halinde, Kıbrıs adasına illegal olarak giren yabancı ebeveynlere de otomatik vatandaşlık yolunun açılacağını belirtmiştir.

Bizlere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşlere vatandaşlık verme konusunda bu şekilde tedbirli yaklaşması olasıdır; çünkü eşlere otomatik vatandaşlık verilmeye başlandığında adanın kuzeyinde para karşılığında yapılan sahte evlilikler gibi kötü niyetli faaliyetlerin sistemin potansiyel istismarına zemin hazırlayacağı aşikardır.

Ancak yine de İçişleri Bakanı Ioannou, bu özel durumu ve karma evlilik sorununu rafa kaldırmamayı seçti. Eşleri yasallaştırmadan, karma evlilik sorunu olan çocukların vatandaşlıklarına erişebilmesi için yeni bir politika ve konuyu kapsamlı bir şekilde ele almanın yolları aranıyor. Bu doğrultuda Sayın Bakan, mevcut mevzuattaki yolları araştırmak veya gerekiyorsa yasada değişiklik yapmak üzere ilgili daireyle şimdiden iki toplantı gerçekleştirdi bile.

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde olmanın ve bürokratik bağlantılar kurmanın önemli olduğunu, diplomatik bir şekilde uzlaşmaya varılarak ancak bu sorunun çözülebileceğini, Vatandaşlık Yasaları’nın devletlerin kendi egemenliklerinde olduğunu hep söyledik. Bunun için de Kıbrıs Cumhuriyeti ile sağlıklı ve yapıcı bağlantılar kurmanın önemini tekrardan belirtiyor, bizler de karma evlilik sorunu olan çocukların vatandaşlık hakları için arka planda çalışmaya devam ediyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti ile sağlıklı ve yapıcı bağlantılar kurmak için çaba sarf ediyoruz.