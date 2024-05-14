“Kardeş Ocağı yaşayan bir müzeye dönüştürülmeli"

"Kıbrıs'ta Jön Türk Hareketi - Kulüp" adlı kitabıyla İngiliz sömürge yıllarından başlayarak, Kardeş Ocağı Kulübü’nün toplumsal ve siyasal yaşamdaki önemini ele alıp, belge ve fotoğraflarla okuyucuyla buluşturan Dr. Sibel Siber, Kardeş Ocağı’na üyelik başvurusu yaptı

İngiliz Sömürge yıllarından başlayarak, Kardeş Ocağı Kulübü’nün toplumsal ve siyasal yaşamdaki önemini ele alan "Kıbrıs'ta Jön Türk Hareketi - Kulüp adlı kitabıyla Kıbrıslı Türklerin yakın tarihine ışık tutan Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Kardeş Ocağı’na üyelik başvurusunda bulundu.Kulübün sadece 5 üyesi kaldığına işaret eden Siber, Kıbrıslı Türklerin ilk kurumsal yapısı olan Kardeş Ocağı’na sahip çıkılması çağrısında bulundu.Siber, Kardeş Ocağı’nı ziyaretinde görüştüğü üyelere yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin tarihinde önemli rol oynamış, bir dönem toplumun nabzının attığı Kardeş Ocağı Kulübü’nün ve kulübün değerli üyelerinin, toplum belleğinden silinmemesi gerektiğini vurguladı.Siber, bu kulübün faaliyetlerini sürdüren, yaşayan bir müzeye dönüştürülmesi gerektiği üzerinde durdu.Bunun için de yeni üyelerin katılımına ihtiyaç duyulduğu ve bugün kendisinin de bu amaçla Kardeş Ocağı’na üyelik başvurusunda bulunduğunu ifade eden Siber, “Tarihimize, geçmişimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi. Siber, bu konuda çalışmak isteyenlerle bir ekip olma arzusunda olduğunu vurguladı.KARDEŞ OCAĞI KULÜBÜKardeş Ocağı Kulübü,1909 yılında, bir grup toplum önderinin girişimiyle kurulmuştur. Hürriyet ve Terakki Kulübü adıyla kurulan kulübün ismi daha sonra sosyal ve siyasal olayların etkisiyle Birlik Ocağı, Kardaş Ocağı ve Kardeş Ocağı olarak değişmiştir.Kulüp,özellikle İngiliz Sömürge idaresi döneminde, toplumsal varlık mücadelesi verilen o zor yıllarda çok önemli görevler üstlenmiştir. Sömürge yönetiminin haksız uygulamalarına, gasp edilen toplumsal haklara karşı örgütlü mücadele vermiştir.Kulüp; toplum bilincinin oluşması, Atatürk devrimlerinin toplumda benimsenip uygulanması ve toplumun çağdaşlaşması için faaliyetler yürütmüş, sosyal, siyasal ve kültürel alanda önemli çalışmalar yapmıştır. Toplum ileri gelenlerinin toplantı ve karar alma yeri olmuş; adeta bir parlamento gibi çalışmıştır. Kıbrıs Türk toplumunun kaderinde rol oynayan önemli siyasal toplantılara ve kararlara ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle, Kardeş Ocağı’ndan “Senato” olarak da söz edildiği bilinmektedir.Bir aydınlanma ocağı ve fikir kulübü olan Kardeş Ocağı, kültür sanat kurumu gibi de faaliyet göstermiş, bu alanda ilklere imza atmış; tiyatrolar, konserler, sergiler, şiir-edebiyat geceleri düzenlemiştir. Özellikle her yıl sahneye koyduğu oyunlarla toplumu tiyatro ile buluşturan, tiyatro sevgisini aşılayan bir kültür ocağı olmuştur.Kulüp, 1924 yılında Birlikisminde haftalık gazete çıkarmaya başlamış ve bu yayın organ aracılığıyla da toplumun bilinçlenmesi, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi için çalışmalar yürütmüştür. Birlik gazetesinin, toplum varlığını tehlikeye sokan toplu göçlere karşı açtığı kampanya, Kıbrıslı Türklerin tarihinde çok ayrı ve önemli bir yere sahiptir.Kıbrıs Türk toplumunun Sömürge idaresi döneminde resmi kabul yeri yine Kardeş Ocağı’dır. Yurt dışından gelen resmi görevlilerin ve önemli konukların mutlaka ziyaret ettiği, ağırlandığı, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun temsilcileriyle görüşmelerin yapıldığı yegâne kurum olarak tarihteki yerini almıştır.Kardeş Ocağı Kulübü, Kıbrıs Türk toplumunda kültürel, sosyal ve politik etkinliğini uzun yıllar sürdürmüş; Kıbrıslı Türklerin tarihinde rol oynamış ve kaderinde söz sahibi olmuştur.