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Karar uygulanırsa turizm kapıya kilit vuracak

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Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Bilim Kurulu’nun Türkiye’den KKTC’ye gelecek olan kişilere bir hafta karantina uygulanması kararına tepki gösterdi

Karar uygulanırsa turizm kapıya kilit vuracak
Turhan, “Bilim kurulunun aldığı kararın uygulanması durumunda zar zor ayakta durmaya çalışan turizm sektörü kapıya kilit vurmak durumunda kalacaktır” dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turhan’ın paylaşımı şöyle: “Covid hastalığı bir şekilde ülkemize gelecek. Kapanarak bu hastalıktan korunamayız. Daha doğrusu hayatımızı devam ettıremeyız. Evet herseyı kapatırsan belkı mıkrop gelmez ama ülkede açlıktan işsizlikten anarşi hortlar Butun dunya kapılarını actı. Guney Kıbrıs bırcok ulkeyı testsız kabul edıyor ve gerek KKTC vatandasları guneye gecıyor gerekse Rum vatandaslar Kuzeye gecıyor. Bu mıkrop sadece havayolu ıle gelenler ıle gelmıyor karakapısını kullananlar da gayet tabi bu mikrobu getıreceklerdir. Toplum olarak bizlere düşen kontrollü bir sekılde yasamımıza devam etmek. Bılım kurulunun aldığı kararın uygulanması durumunda zar zor ayakta durmaya çalışan turizm sektörü kapıya kilit vurmak durumunda kalacaktır. Dogal olarak yaklaşık 54 sektörü dolaylı yada dırekt etkıleyen turizmin dibe vurması da ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir girdapa sürükleyecektir. Tabi Türkiyeden sağlanan kaynakla aksaksız maaşını alan memur kesminin bu umurunda olmayabilir lakin özel sektör batacaktır Kontrollü dikkatli şekilde hem sağlımızı koruyacagız hemde ekonomın çarklarını döndüreceğiz başka çaremiz yok.”
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