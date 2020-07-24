banner411
banner69
30 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
25 0
 
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
56 0
37 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
86 0
21 0
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
35 0
banner460

İki inşaat işçisi yüksekten düşerek öldü

banner27

İki inşaat işçisi yüksekten düşerek öldü
Güney’de iki ölümlü iş kazası yaşandı. Biri Rum diğeri Suriyeli iki inşaat işçisi dün yüksekten düşerek can verdi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, dün sabah Yermesoya’daki inşaat halindeki bir binada çalışan 54 yaşındaki Rum 4,5 metre, birkaç saat sonra da Limasol’daki bir gökdelen inşaatında çalışan 20 yaşındaki bir Suriyeli 23 metre yüksekten düşerek öldü. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.