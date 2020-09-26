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Karantina ücreti devletten

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Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasını kararlaştırdı

Karantina ücreti devletten
 
 
Bakanlar Kurulu, karantina ve PCR test ücretleriyle ilgili 22 Eylül’de aldığı yeni kararla KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasını kararlaştırdı.
Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgınına karşı alınan ek tedbirler kapsamında yürürlükte olan “karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği” yönündeki kararı değiştirdi. Alınan yeni kara göre; KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

ÖDEMELERDE ‘GERİ İADE’
Kararda, sayılan nitelikler dışında kalanların karantina ve PCR test ücretlerini kendilerinin ödemesi kararının devam edeceği belirtilirken, ücretten muaf olduğu halde 7 Eylül’den itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edileceği de yer aldı.
 
 
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