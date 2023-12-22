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Karagözlü alkışlarla uğurlandı

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Girne’de önceki gün yaşamını yitiren ülkenin tanınmış simalarından Uğur Karagözlü, dün Karaoğlanoğlu'ndan son yolculuğuna uğurlandı. Ani ölümüyle ülkede büyük üzüntüye neden olan Uğur Karagözlü dün toprağa verildi.

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Karagözlü alkışlarla uğurlandı
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Karagözlü'yü son yolculuğuna sevenleri gözyaşlarıyla, alkış ve dualarla uğurladı.
Uğur Karagözlü'nün cenazesi, Karaoğlanoğlu Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi.
Aslen Limasollu olup Girne’de yaşamını sürdüren Karagözlü, güçlü kalemiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları, entelektüel kimliği ve çektiği fotoğraflarla tanınıyordu. Karagözlü, Facebook’ta çektiği portreleri de paylaşıyor ve daha çok ziyaretçileri veya yaptığı yurt içi ve yurt dışı gezilerle ilgili yazılar yayımlıyordu.
Hasta olan babasıyla birlikte yaşayan ve sosyal medyada sık sık babasını anlatan, fotoğraflar paylaşan Karagözlü, son olarak bir tıp öğrencisinin okul harcının karşılanması için yardım çağrısı yapmış ve birçok arkadaşı da bu öğrenci için bağışta bulunmuştu. 
 
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