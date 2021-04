Pandemi Mağdurları: Hüseyin Esengin

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Lefkoşa’da taksicilik yaparak hayatını kazanan Hüseyin Esengil. Yaklaşık 3 yıldır taksicilik yapan Esengin’le yaptığımız röportaj şöyle:

Tabii ki bizi de olumsuz yönde etkiledi. Ülkede öğrencinin ve turistin olmaması bizi çok etkiledi. Zaten pandemiden dolayı iki defa kapandık, bundan dolayı zaten işlerimiz tamamen sıfırlandı. Şu an tamamen duraklarda oturuyoruz ve iş bekliyoruz, ama sektör çok kötü, piyasa çok kötü. Ondan dolayı gelecek olan öğrenci de tam gelmedi ve piyasaya yansıyan bir iş potansiyeli yok. Verilmesi gereken katkılar ve sözler de tutulmadı. Bayağı bir sıkıdayız şu an.Gelirimiz neredeyse tamamen sıfırlandı. Cepten yemeye başladık. Tabii ki asgari ücretin yükselmesi bizim vergilerimizin artması, devletin katkı koyacağım deyip, bu durumda tam bir destek olmaması. Yani devlet memuru olmadığımız için biz işlersek para kazanırık işlemezsek para kazanamıyoruz. Bundan dolayı devlet memurlarına her türlü ödeneği sağlıyor, özel sektöre de en azından katkı sağlaması gerekirdi ki en azından özel sektörde ayakta kalabilsin. Devlet memurundan yüzde %10-%15 kesseydi kestiklerini de acele ödemeseydi ve daimi kesseydi en azından özel sektörü destekleyecek bir birikim olurdu. Özel sektörde de insanlar aç kalmazdı.Bayağı bir olumsuz oldu. Sonuçta herkes pandemiden dolayı dışarı çıkmaya korkuyorduk. Aile bireylerini göremez olduk. Herkes evine kapandı, bir korku saldı bundan dolayı aile içerisinde tedirginlik huzursuzluk yaşandı. Maddi yönden benim tüm ailem özel sektörde bir devlet memuru yok ailemde tabii ki maddi manevi bayağı bir etkiledi.Pandemide aslında yapılması gereken daha sağlıklı kararlar olması lazımdı. O sağlıklı kararların tamamen yapılamaması geçtiğimiz yılbaşında tamamen bu bazı sektörlerin açılmaması en azından şu durumumuzu daha iyi bir yere getirecekti. Hükümetin bazı almış olduğu kararların tam istikrarlı olarak arkasında durmaması bazı kararların tam alınamaması Mecliste birlik olamamaları istikrar gösterememeleri bayağı sıkıntılı.Bundan sonrası için bu virüsün tamamen bitmesi ve düzenli bir aşı programının gelip, aşılamaların başlanması en azından ülkenin tamamen canlanması.Şu anki durumda önümüzü zor görüyoruz çünkü pandeminin şu an ne olacağı hiç belli değil. Dünyanın birçok ülkesine üçüncü dalga geldi. Türkiye tekrar kırmızıya döndü bu durumda önümüzü nasıl göreceğiz.Şu anda yavaş yavaş açılıyoruz, amma eğer ki söylenenler 12'sinde açılacaksa Türkiye'ye ve üç günlük karantinasız gelişler başlayacaksa ayın sonu gibi tekrar kapanmaya gideceğiz gibi görünüyor. Bu da tüm sektörler için çok kötü olacak yani önümüzü göremiyoruz.