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Kapanma böyle mi olur?

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Kapanma böyle mi olur?
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Ülkemizde Lefkoşa ve Girne’de dün gece saat 22.00’dan itibaren kısmi kapanma uygulaması yürürlüğe girmesine karşın yollarda ve sokaklardaki yoğunluğun pek değişmemesi birçok vatandaşı isyan ettirdi.

Özellikle Lefkoşa’da sabah saatlerinde pek yoğunluk olmamasına rağmen öğle saatlerinden itibaren yollarda yoğunluğun arttığı görülüyor.
Bakanlar Kurulu’nun kapanma ile ilgili açıkladığı açık sektör ve işyerleri yanında birçok işyerinin açık olduğu gözden kaçmadı. Özellikle oto galeriler, telefoncular ve daha birçok işyerinde çalışanlar ve müşterilerin olduğu görüldü.

Bazı vatandaşların sokaklarda gezinti yaparken, bazı araç sürücülerinin ise arabalarıyla gezintiye çıktıkları gözden kaçmazken, Lefkoşa’ya giriş - çıkışlarda ve Lefkoşa içinde polisin denetimler yaptığı gözlemlendi.

Ancak bazı vatandaşların ise işyerlerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ettikleri görüldü.
 
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