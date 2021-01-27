Sanofi, Pfizer-BioNTech aşısını üretmeye hazırlanıyor

Fransız ilaç şirketi Sanofi, Avrupa Birliği ülkelerine aşı tedarik etmek amacıyla BioNTech-Pfizer aşısını üreteceklerini açıkladı. Firma yapılan anlaşma gereği, üreteceği 125 milyon doz aşıyı yaz aylarında temin etmeyi planlıyor

Fransız ilaç firması Sanofi, Kovid-19 salgınında aşılama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla BioNTech ve Pfizer ile anlaşma yaptığını duyurdu.

Sanofi gerçekleştirilen anlaşma sonucunda Avrupa Birliği için 125 milyon dozdan fazla mRNA aşısını yaz aylarında temin edeceğini kaydetti.

Sanofi’nin Biontech ve Pfizer ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, dağıtım yapılacak bölgedeki aşı üretiminin hızlandırılması ve ekonomik kayıpların engellemesi amaçlanıyor.

Sanofi’nin GlaxoSmithKline Plc ile geliştirdiği aşının Aralık ayında ileri yaştaki insanlarda yeterince güçlü bir yanıt vermemesi sebebiyle deneysel çalışmalar askıya alınmıştı. Aşı çalışmalarının klinik testlerde beklenilen sonuçları vermemesi, aşı adayının yaz aylarına kadar hazır olamayacağını ortaya koydu.

Sanofi’den alınan bilgiye göre, şirketin Şubat ayında başka bir ara klinik deneye başlanacağı ve geliştirilen aşının ancak dördüncü çeyrekte pazara ulaşma potansiyeli olduğu bildirildi.