banner583
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
23 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
45 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
271 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
115 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
30 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
358 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
26 0
banner661
banner570

Kapalı turizme bir haftada 399 turist

banner476

Ülkeye geçen hafta boyunca kapalı turizm sistemi ile 399 kişi turist olarak gelip konaklama yaptı

Kapalı turizme bir haftada 399 turist
 
Turizm ve Çevre Bakanlığı, geçen hafta boyunca kapalı turizm sistemi ile 399 kişinin turist olarak adaya gelip, konakladığını açıkladı.
Üç günlük seyahat kapsamında 29 Nisan tarihinde 1 charter uçuşla 105 kişi giriş yaptı ve yolcuların tümü 2 Mayıs tarihinde ülkeden ayrıldı.
Ardından 30 Nisan tarihinde gerçekleşen charter uçuşlarla 294 kişi ülkeye giriş yaptı, bu kişilerin 190’u erken dönüş yaparak, 2 Mayıs tarihinde adadan ayrıldı, geriye kalan 100 yolcu ise 3 Mayıs tarihinde ülkelerine geri döndü.
30 Nisan tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada 1 kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması sonucu, 3 temaslısı ile birlikte ambulans uçakla geri dönüşü sağlandı.
Açıklamaya göre, gelen yolculara yapılan PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verilerek tümüne “Güvende Kal Karantina Takip Sistemi” ile bileklik takıldı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.