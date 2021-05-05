banner583
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
23 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
45 0
 
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
271 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
115 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
30 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
358 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
26 0
banner661
banner570

Hedef Haziran'da tam açılma

banner476

Sağlık Bakanı Üstel, koronavirüs vakalarındaki gidişatın iyi olduğunu belirterek, “Hedefimiz Haziran ayı içerisinde yavaş yavaş tüm kesimleri açmaktır” dedi

Hedef Haziran'da tam açılma
 
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan ‘Sabah Sabah’ programına konuk olarak, Koronavirüsün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 
Üstel, ekibiyle birlikte sektörlerle istişare içerisinde olduklarına dikkat çekerek, ülkenin tekrar kapanması taraftarı olmadıklarını belirtti.
“Bulaşın ne kadar önüne geçersek o kadar açılım yapacağız” ifadelerini kullanan Üstel, sektörleri hareket ettirmek için Koronavirüsün ‘hapsedilmesi’ gerektiğine vurgu yaptı.
Pandemi Hastanesi'nde 54 kişi tedavi altında, 5 kişi yoğun bakımda
Acil Durum Hastanesi’nde 54 kişinin Koronavirüs tedavi altında olduğunu ve 5 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu aktaran Sağlık Bakanı Üstel, gidişatın iyi olduğunu dile getirdi.
Ünal Üstel, “Hedefimiz Haziran ayı içerisinde yavaş yavaş tüm kesimleri açmaktır” diyerek, yaz aylarında bu hastalığın hapsedilmesi gerektiğini kaydetti.
Mayıs ayının sonuna kadar çift aşılı olan kişilerin ülkeye gelmesi sağlanacak
Sağlık Bakanı Üstel, hedeflerinin 15 bin test sayısına ulaşmak olduğunu ve Koronavirüsün yayılımını engellemek istediklerinin de altını çizdi.
Türkiye’nin ve Güney Kıbrıs’ın şu anda tam kapanma sürecinde olduğuna işaret eden Ünal Üstel, ayın sonuna doğru çift aşılı olan kişilerin ülkeye gelmesini sağlayacaklarına dikkat çekti.
11 Mayıs'a kadar 50 yaş ve üzeri aşılamanın tamamlanması hedefleniyor
Koronavirüs aşılama süreci hakkında açıklamalarda da bulunan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 50 yaş ve üzeri yaş grubunun aşılama sürecinin bitmesiyle ülkenin nefes alacağını ve elde bulunan aşıların programlandığını aktardı.
Üstel, 11 Mayıs tarihine kadar 50 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasının tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.