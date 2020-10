Kapalı Maraş’a 46 yıl sonra ilk adım

KKTC’de 46 yıl sonra tarihi adım atıldı. Kapalı Maraş’ın bir bölümü 46 yıl aradan sonra 09.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı. ‘Hayalet kent’i ilk günde 2332 kişi ziyaret etti

“Kapalı Maraş’ın sahil yolunu halkın ziyaretine açma” kararı dün uygulamaya girdi. Maraş’ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.Hem sivil halk hem de yabancıların girişine yaya olarak izin verildi.Maraş, 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak ve açılan kısma her kesimden insan kimlik bırakmadan girebilecek.Kapalı Maraş’ın açılan kısmına Dr. Fazıl Küçük Stadyumu yanındaki kapıdan girişler dün saat 12.00’den itibaren polis kontrolünde başladıAçılan kısım dün saat 12.00’den 17.00’a kadar toplam 2332 kişi tarafından ziyaret edildi.Kapalı Maraş’a giriş için kapı önündeki bekleyiş dün sabah erken saatlerde başladı. Tarihi açılışı KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan çok sayıda basın mensubu takip etti. Canlı yayınlar gerçekleştirildi.Kapıdan giriş yapacak ziyaretçilere bilgi broşürü dağıtıldı, polis tarafından maske ve mesafe uyarısı yapılarak pandemi kuralları hatırlatıldı.Kapının açılmasıyla ziyaretçiler, Kapalı Maraş’ın meşhur Demokrasi Caddesi üzerinde bu tarihi anı fotoğraflama imkanına sahip oldular. Cadde üzerindeki yolun kenarları emniyet şeritleriyle kapatılırken, yol boyunca uyarıcı levhalar yer adı.1 kilometrelik yürüme mesafesinin ardından denize ulaşıldı. Az da olsa bu ilk günde denize girenler de vardı.Girişte, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.Askeri yetkililer, can ve mal güvenliği için uyarıların önemine vurgu yaptı. Fotoğraf çekmek -drone hariç- serbest, denize girilecek alan ise da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik bölüm olacak.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kapalı Maraş’ın bir kısmının, bugünden itibaren, 09.00-17.00 saatleri arasında, halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu ve uyulması gereken kuralları açıkladı.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaret süresince belirtilen kural ve ikazlara uyulmasının can güvenliği açısından önem taşıdığı ve bu düzenlemelerin bölgedeki alt yapı çalışmaları tamamlanana kadar geçerli olacağı vurgulandı.Dayanıklılığını kaybetmiş binalar ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ve fosseptik çukurlara dikkat çekilen açıklamada, ziyaretçilerin can güvenlikleri için dikkatli olmaları istendi.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş’ın bir kısmının bugünden itibaren 09:00- 17:00 saatleri arasında halkın YAYA ziyaretine açıldığını duyurdu ve uyulması gereken kuralları açıkladı.Buna göre;- Ziyaret 09:00- 17:00 saatleri arasında yaya olarak yapılabilecek.- Ziyaretçiler, Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak, Demokrasi Caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda (deniz tarafını) işaretle belirtilen bölgeye kadar (askeri tesisler hariç olmak üzere) alanı gezebilecekler, denize girebileceklerdir.- Ziyaretçilerin can güvenliği için yollar ve işaretlenmiş bölgeler dışına çıkmamaları, hiçbir binaya girmemeleri, yabani/ zehirli hayvanların bölgede bulunması gerekçesi ile çalı ve otluk bölgelerin içerisinden dolaşmamaları, bölgedeki işaret ve levhalarda belirtilen ikazlara uymaları kişisel güvenlikleri kapsamında önem arz etmektedir.- Sadece ziyarete açık bölgelerden, dron kullanımı hariç fotoğraf alınmasına müsaade edilecektir. Ancak ziyarete açılan bölge içerisinden dışarıya herhangi bir nesne çıkarılmayacaktır.- Maraş bölgesinde bol miktarda ve yerleri açıkça görülemeyen su kuyusu ile foseptik çukurları nedeniyle yollar dışına çıkılması tehlike arz etmektedir.- Ayrıca bölgede dayanıklılığını kaybetmiş yapılardan düşebilecek parçalar kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokabileceklerdir.- Olası bir tehlike durumunda Alo 155 Polis İmdat Hattı aranarak yardım talebinde bulunulabilir.- Bu uygulamanın devamlılığı ve geliştirilmesi, saygıdeğer halkımızın kurallara uyduğu müddetçe değerlendirilecektir.