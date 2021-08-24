Kapalı devre turizme 12 bin 712 kişi geldi

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhat Aktunç, kapalı devre turizm ile 12 bin 712 kişinin KKTC’ye geldiğini söyledi ve uçak biletlerinin ucuzlatılması için çalışma başlattıklarını bildirdi



Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhat Aktunç, turizmdeki gelişmeleri değerlendirdi. Pandeminin ilk görüldüğü 2020 yılına nazaran 2021 yılının daha verimli geçtiğine işaret etti. Kapalı Devre Turizm ile 12 bin 712 kişinin KKTC’ye geldiğini kaydeden Aktunç, turizmin gelişmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizdi.

Azerbaycan ile yakın ilişkileri turizme yansıtmayı hedeflediklerini aktaran Aktunç, turizmde Azerbaycan’ı kazanmak adına adımlar atılması yönünde Temmuz ayında toplantı yapıldığını 17 Ağustos’ta ise birlikleri acenteleri Kıbrıs’a getirdiklerini kaydetti.

“Turizm’in en can alıcı noktası uçak biletleri. KKTC olarak geliş gidişleri ucuzlatabilir miyiz yönünde çalışmalar başlattık. Azerbaycan- KKTC uçuşlarında kolaylıklar konusunda anlaşıldı. KKTC’yi gerçekten kardeş olarak görüyorlar. Önümüzdeki ay içerisinde acente temsilcileri gelecek, biz gideceğiz, ürünlerimizi tanıtacağız” şeklinde açıklamalarda bulunan Aktunç, Azerbaycan’ın sosyal medya fenomenleri ve tanınmış kişilerini de KKTC’ye davet ettiklerini artık dünyanın pazarlama tekniklerine göre hareket ettiklerini belirtti.

2019-2021 yıllarına dair Turizm verilerine yer veren Aktunç, 2019’da başarılı dönemin yeniden geri gelebileceğine dair umut beslediğini, bunun rakamlarla da ortada olduğunu ifade etti.

Aktunç, “2019 yılı içinde Turizm gelirleri 969 milyon dolar civarındaydı. Cari açığımızın yüzde 65’ini karşılıyordu. Turizm sayesinde cari açığımızı kapatıyorduk. 2020-21 Turizm sektörünü darmadağın etti. 2021 -2019 kadar iyi olma ihtimali yok ama 2020’den de daha iyi olacak. Kapalı Devre Turizmi’ni icat ettik. 12 bin 712 kişi kapalı devre ile konakladı. Bir 0’dan daha iyidir. O dönemde bin 500 kişi çalıştı. Yaklaşık 6 bin kişinin evine ekmek gitti. 1 milyon TL civarı 8 otelin piyasadan alımı vardı. Şu anda kapalı turizm yapan iki otelimiz var” dedi.

2019-2020-2021 Turizm’de otellerin iç piyasadan gıda alım verilerini paylaşan Aktunç, bir otelin 2019 yılında 22 milyon TL civarında gıda alımı yaptığını, 2020 yılında bu rakamın 4 milyona gerilediğini, 2020 Temmuz ayına kadar olan verilerde ise bu rakamın 3 buçuk milyon TL2ye ulaştığını, bir başka otelin ise 2019 yılında 22 milyon TL gıda alımı yaptığını, 2020 yılında 7 Milyon TL2lik gıda alımı olduğunu 2021’in Temmuz ayın kadar ise 6 buçuk Milyon TL’ye ulaştığını kaydederek turizmin iç piyasa içinde önemli olduğunun altını çizdi.

