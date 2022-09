Kanser Hastalarına Yardım Derneği 'nden “her eve, her iş yerine” çağrı

"Pandemi döneminde, meme kanseri vakalarında artış görüldü; kanser teşhisi almış kadınlarda da, ‘hastaneye gitme endişesi’ nedeniyle, hastalıklarında yayılma görüldü"







Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkede kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin gittikçe daha genç yaşlarda görülmeye başladığına işaret etti.



Raziye Kocaismail, ülkede, yılda yaklaşık 250 kadının yeni tanı aldığını ancak 2020-2022 pandemi sürecinde meme kontrollerini ihmal etmek durumunda kalan sağlıklı kadınlarda meme kanseri teşhisinin artış gösterdiğini söyledi. Kocaismail, aynı zamanda, pandemi açısından riskli gruplar arasında yer alan meme kanseri teşhisi almış kadınlarda da, bu iki yıllık pandemi döneminde, "hastaneye gitme endişesi" nedeniyle, hastalıklarında yayılma görüldüğüne de dikkat çekti.



Kocaismail, kanserde erken teşhis ve taramaların önemine dikkat çekerek, KKTC Meclisi’nden; tarama giderlerinin nüfusa göre hesaplanıp, devlet bütçesine konulması talebini yineledi.



Bu bağlamda, Sağlık Bakanı’nı ziyaret eden ve Maliye Bakanı’na da ziyaret bulunacaklarını açıklayan Kocaismail, “Taramalara yönelik yatırımın ciddi şekilde yapılmasını ve insanlarımızın telefonla aranarak, ‘tarama gününüz gelmiştir’ denilecek bir sistemin kurulmasını istiyoruz, bekliyoruz” dedi.



KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla, bugün, Lefkoşa’da derneğin merkez ofisinde basın toplantısı düzenledi.







-“Pandemi sürecinde kanser vakalarında artış görüldü”







Kocaismail, ülkede, 700’ün üzerinde kanser vakası bulunduğuna, bunların yaklaşık 250’sinin meme kanseri vakası olduğuna işaret ederek, geçmişe oranla erken teşhislerle tespit edilen vakaların tedavilerinin ve sağ kalımının nerdeyse yüzde 95’lere çıktığını söyledi.



Ancak Kocaismail, “Pandemi sürecinde, koronavirüs endişesiyle hastaneye gitmemiş olması ve kendilerini evlerine izole etmelerinden dolayı, genel olarak kanser vakalarında bir artış görüldüğünü” söyledi. Kocaismail, pandemi döneminde kanser vakalarındaki bu artışın sadece ülkeye özgü olmadığını, diğer ülkelerde de gözlemlendiğini ifade etti.



Raziye Kocaismail, dernek olarak “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganını her zaman gündemde tutmaya çalıştıklarını, meme kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğunu hatırlatarak, tüm kadınlara yıllık kontrollerini ihmal etmeden yapmaları çağrısını yinelediklerini söyledi.







-“Sağlık Bakanlığı’nın, ücretsiz kanser taraması açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz...”







Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak Sağlık Bakanlığı’nın, daha önce tarama yaptırmayan ve kanser teşhisi konulmamış kişiler için ücretsiz kanser taraması yapılacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Bu bizi mutlu etmiştir, çünkü taramalar konusunda büyük bir sessizlik vardır. Kanserle mücadeleyi devlet politikası haline getirip meme kanseri, serviks kanseri, kolon kanseri, akciğer kanseri, prostat kanserinde kanser taramalarının yaygınlaştırılması gerekiyor. Tarama ile gerçekçi bir erken teşhis için risk altındaki nüfusun en az yüzde 70’inin taranması gerekirken, şu anda yüzde 7’sini taramak pek de sevindirici olmasa da bunu bir adım nitelendiriyoruz” diye konuştu.







- “Kanser taramalarının nüfusa göre hesaplanıp bütçeye konulmasını istiyoruz”







KKTC Meclisi'nden taleplerini de dile getiren Kocaismail, “Şu anda bütçe görüşmelerinin başlayacağı ekim ayında, Sağlık Bakanlığı'na daha çok kemoterapi, daha çok kanserde tedavi giderleri yerine, insanımızı tarayarak, kanser olmadan önüne geçecek, çok daha ucuz maliyetleri olan kanser taramalarının nüfusa göre hesaplanıp bütçeye konulmasını istiyoruz” dedi.



Dün Sağlık Bakanı’nı ziyaret ettiklerini Maliye Bakanı’na da ziyaret bulunacaklarını söyleyen Kocaismail, “Bu bağlamda, taramalara yönelik yatırımın ciddi şekilde yapılmasını ve insanlarımızın telefonla aranarak, ‘tarama gününüz gelmiştir’ denilecek bir sistemin kurulmasını istiyoruz, bekliyoruz” diyerek konuşmasına devam etti.



Kocaismail, beslenme alışkanlıkları, çevre, bağışıklık sistemi ile genetik gibi bazı faktörlerin kanser hastalığı üzerindeki etkisine işaret ederek, “Bu nedenle; rutin elle ve USG muayenesi, yediklerimizle içtiklerimize, çevresel ve bağışıklık sistemimizi düşürebilecek faktörlere dikkat diyoruz, stresten uzak olmalıyız” dedi.







- Dernekten “her eve, her iş yerine” çağrı







Kocaismail, Kanser Hastaları Yardım Derneği’nin üyelerine evde bakım hizmeti, psikolog, hastane desteği, Güney’e giden hastalara minibüs ve ekip desteği gibi birçok hizmet sunduğunu anlatarak, Derneğin tüm bu hizmetleri gönüllü bağışlarının katkılarıyla devam ettirmeye çalıştıklarını ve daha fazla gönüllü desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.



Kocaismail, derneğin ikinci el kıyafet konteynerlerine bırakılan kıyafetlerin satışlarından elde edilen gelirlerin önemine işaret ederek, “Her eve, her iş yerine çağrımızdır: Derneğimiz için herkes yıpranmış, yırtılmış dahi olsa çekinmeden giyesilerini, ayakkabılarını Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlansın. Yıpranmış durumda olanları geri dönüşüme gönderiyoruz ve anında ilaç parasına dönüşüyor” dedi.



Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin katkılarıyla meme kanseri konusunda farkındalık açısından “başarılı” noktalara geldiğini, bugün meme kanserinin erken evrelerde teşhisinin yapılabildiğini anlatarak, “Ancak arzu edilen; kanserin hücre içinde, daha vücuda yayılmadan yakalanmasıdır. O da taramalarla olacaktır” dedi.



Kocaismail, “KKTC Sağlık Turizmi Konseyi’nin derneğimize hediye ettiği, kadınların kendi kendilerini muayene ettiği Self Chek linki ile 1 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayının başladığı günde, Vodafone aracılığıyla, herkese ulaştırılacağı müjdesinin vermek istiyorum” diyerek, iki kuruma teşekkür etti.



Kocaismial ayrıca, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla, çeşitli okullarda “Annemi Seviyorum” sloganı ile düzenlenecek etkinliklerde, çocuklardan; annelerini, ablalarını erken teşhis için meme kontrollerini bu ay içerisinde yaptırmaya teşvik etmelerini isteyeceğiz” dedi.