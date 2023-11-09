Kanser Hastaları Kaygılı

Lefkoşa’da Onkoloji Binası Hematoloji departmanının tek tekimi Hematoloji Uzmanı Doktor Dilek Yazman Ocak ayında emekliye çıkıyor.
Yeri boşalacak olan doktor için hastalar şimdiden kaygılanmaya başladı.
Emekli Başhekim Doktor Bülent Dizdarlı, Onkoloji binası Hematoloji departmanında izlenimlerini fotoğraflayarak anlattı.
Kalabalığın en yoğun yaşandığı departmanının tek hekimi olan Doktor Dilek Yazman ve ekibinin onlarca hastaya tanı ve şifa vermek için üstün bir çaba harcadıklarını ifade eden Dizdarlı, hastalar için esas zorluğun 2024 yılı Ocak ayında başlayacağını ifade etti.
Doktor Dilek Yazman’ın Aralık sonunda emeklilik yaşı geldiği için görevden ayrılacağını paylaşan Dizdarlı, konuyu Sağlık Bakanı ile görüştüğünü kısa vadeli çözüm için çaba içerisinde bulunduklarını öğrendiğini belirtti.
Dizdarlı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
“Aşağıdaki fotoğrafı pazartesi sabah saat 8.05 civarı çektim. Gördüğünüz yer Onkoloji binasının Hematoloji departmanıdır. Görüldüğü gibi bölümün tek hekimi Dr Dilek Yazman ve ekibi onlarca hastaya tanı koymak veya şifa vermek için çaba harcıyorlar. Fotoğraf, onlar için rutinleşmiş zor bir günün başlangıcı yansıtıldı anlayacağınız.
Şimdi "çalışanlar için zorda hastalar için değil mi ?"diyeceksiniz. Tabii zor. Ama onlar için esas zorluk Ocak 2024’te başlayacak. Zira sevgili Dilek 'in emeklilik yaşı geldi. Aralık sonunda görevden ayrılacak.
Bu konuyu dün (önceki gün) bakan Hakan Dinçyürek ile biraz konuştum. Durumu farkında ve kısa vadeli çözüm için çabalamaya başlamış. Türkiye'den uzman getirmek çok mümkün değil. Orda da eksiklik var.
Aslında yıllar öncesinden planlama yapılıp bu sıkıntının yaşanmaması gerekirdi. Ama ülkemizde bıçak kemiğe dayanmadan ileriye dönük yapılanma düşünülmüyor.
Mümkündür Hematoloji dışında başka tek olan branşlarında da aynı şeyler yaşanacak..
Bari şimdi akıl koysak. Tıp fakültelerinde okuyup eksik branşlarda uzmanlaşma isteyen çocuklara burs vererek mecburi hizmete çağırsak. Devleti günlük kararlarla değil planlayarak yönetebilsek.”
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