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Kamyonet, taksinin üzerine devrildi

Erülkü Süpermarket önündeki kazada bir kamyonet, taksinin üzerine devrildi, yaralanan olmadı

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Kamyonet, taksinin üzerine devrildi
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Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda Erülkü Süpermarket önünde dün saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, kamyonet salon aracın üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, 36 yaşındaki Gürhan Kafkasoğlu’nun TNE 686 plakalı salon aracı soldan birinci şeritte süratli bir şekilde Gazimağusa’ya doğru kullandığı sırada, Erülkü Süpermarket önüne geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 39 yaşındaki Halit Sayar’ın yönetimindeki HA 698 plakalı kamyonetin sağ arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi. 
Kazada, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonet, yol ortasındaki beton bariyerlere çarparak, sağ yan kısmı ile TNE 686 plakalı taksi aracın ön kısmı üzerine devrildi.
 
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