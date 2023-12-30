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Ölümlü kazada sürücüye 7 gün daha tutukluluk

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Lefkoşa’da Gabriel Shımata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Hüseyin Bal’a 7 gün daha tutukluluk verildi

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Ölümlü kazada sürücüye 7 gün daha tutukluluk
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Lefkoşa’da Gabriel Shımata Kasongo’ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Hüseyin Bal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis Çavuşu mahkemede olguları aktardı.
Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 23.45 raddelerinde, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi boyunca MP 468 plakalı salon aracı süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru zanlının, seyrettiği yol üzerinde bulunan  Citrioen trafik ışıklarına yaklaştığı sırada  dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada, önünde aynı istikamete doğru soldan birinci şerit içerisinde bisiklet ile seyreden  Gabriel Shımata Kasongo’ya çarptığını söyledi.
Polis, çarpmanın etkisi ile Kasongo’nun 3 metre havalanıp, 56 metre uzaya savrulduğunu belirtti. Polis, aracında çarpma noktasından 105 metre sonra durabildiğini açıkladı. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.
Polis, kazayla ilgili kamera görüntülerinin izlendiğini, aracın aşırı süratli olduğunun görüldüğünü ancak kesin hız limitinin yapılacak araştırmadan sonra belli olacağını açıkladı. Polis, kazanın oluşmasındaki en büyük etkenin zanlının şerit değiştirmesi olduğunu kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Hüseyin Bal’ın 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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