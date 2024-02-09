CTP, selden etkilenen Geçitköy bölgesindeki yurttaşları ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen Geçitköy bölgesindeki yurttaşları ziyaret ederek, hasarları yerinde gördü.

CTP’den verilen bilgiye göre, heyette, CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, MYK üyeleri ve Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.Aşırı sağanak yağışlar sonucu evlerini, bahçelerini ve iş yerlerini su basan yurttaşlar, yaşadıklarını CTP heyetiyle paylaştı, hükümetin kendilerine yardım etmediğini ifade etti. Bölgedeki derenin taşması sonucu sel sularının mağdur ettiği yurttaşlar, hasarlarının karşılanması için CTP heyetinin hükümete baskı yapmasını talep etti.Sel sularının mağduru olan bir yurttaş, böylesine bir yağış beklemediklerini ve yol üstünde bulunan evlerine yüzerek girmek zorunda kaldıklarını belirtti. Evlerinin arka tarafında kümes olduğunu belirten yurttaşlar, bazı hayvanlarının da yağmurdan telef olduğunu kaydetti. Yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini ve hasarlarının karşılanmadığını aktaran bölge sakinleri, ne yapacaklarını bilmediklerini, evlerinin yanı sıra iş yerlerinin de hasar gördüğünü ve şu an iş yapamadıklarını ifade etti.CTP heyetinin kendilerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Geçitköy halkı, hükümet yetkililerinin de aynı duyarlılığı göstermesini beklediklerini kaydetti.CTP heyetiyle bir araya gelen Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı da, aşırı yağışların olduğu gün neler yaşadıklarını, meydana gelen zararları ve mağduriyetlerini anlattı,CTP heyeti, sorunlarını dinlediği yurttaşların mağduriyetlerini Meclis'in gündemine taşıyacaklarını ayrıca sorunların giderilmesi için de bu konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.