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Kamu Yeterlik Sınavları bu hafta sonu yapılıyor

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Kamu Yeterlik Sınavları bu hafta sonu yapılıyor
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Kamu Hizmeti Komisyonu, yasa gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen yeterlik sınavlarının, yarın üst ve alt; pazar ise orta ve ortaokul düzey olmak üzere 4 düzeyde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Toplamda 3 bin 538 kişinin başvurduğu sınavlardan üst düzey, saat 11.00’de Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda, alt düzey saat 14.00’te Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesinde, orta düzey saat 10.00’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesinde ve ortaokul düzeyi saat 12.00 de Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda yapılacak.
Sınav yer ve saatlerinin tüm adaylara sms yoluyla iletildiği kaydedilen açıklamada, sınav bilgilerinin khk.gov.ct.tr web sayfasında da duyurulduğu belirtildi.
 
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