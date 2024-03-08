Kalp ve Damar Cerrahisi yenilendi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisi, iş insanı Oğuz Alp Tan tarafından yenilendi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisi, Ali Emiroğlu anısına Oğuz Alp Tan tarafından yapılan yenilemenin ardından dün hizmete açıldı.

Proje Sorumlusu Timur Seyidoğlu, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünü modern ve günümüz şartlarına uygun şekilde hastaların kullanımına sunmaktan mutlu olduklarını belirterek, yapılan bakım ve onarımlara ait bilgi verdi.

Proje kapsamında 21 oda ve tüm koridorları tamir ettiklerini söyleyen Seyidoğlu, projenin detaylarını aktardı.

Yatırımcı Oğuz Alp Tan ise, tadil ettikleri servisi geçen yıl vefat eden Ali Emiroğlu’nun doğum gününde açmaktan onur duyduğunu belirtti. Tan, bu projenin bir ekip işi olduğunu ve yoğun bir maratonun ardından sonuçlandırmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, bu servisin önceki başhekimlerden Ramadan Kamiloğlu’nun girişimleriyle kurulduğunu hatırlatarak, yılların getirdiği yıpranmışlığın 2024 yılında Tan’ın bağışlarıyla giderilip, servisin modern hale getirildiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel ise, Oğuz Alp Tan’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, iş adamlarının bağışlarıyla yaptıklarının devlete ve ülkeye katma değer kattığını vurgulayarak, iş insanlarının her geçen gün eğitim ve sağlık alanında yaptığı katkıların artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

