Kalkanlı Yaşam Evinde Covid-19 endişesi

Kalkanlı Yaşam Evi’nde çok sayıda yatalak, bakıma muhtaç ve yaşlı kişinin Covid’e yakalandığı ve şu ana kadar iki yaşlının Covid -19 nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilirken, Yaşam Evi sakini yatalak ve yaşlı kişilerin yakınlarının endişeli oldukları bildirildi



Kalkanlı Yaşam Evi’nde çok sayıda yatalak, bakıma muhtaç ve yaşlı kişinin Covid’e yakalandığı, geçtiğimiz gün yaşanan ölüm olayının ardından dün yine 82 yaşındaki yaşlı bir kadının Covıd nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşam Evi sakini yatalak ve yaşlı kişilerin yakınlarının endişeli oldukları ve bilgi almak için ulaşmaya çalıştıkları Yaşam Evi Sorumlularına ulaşamadıkları bildirildi.

Web sitesi Evrensel Kıbrıs’a ulaşan Yaşam Evi sakini bir yatalak hastanın yakını, oradaki tüm hastaların Covid’e yakalandığı, içeriye kimseyi almadıkları, Yaşam Evi Sorumlusu’na da ulaşamadıkları birçok hasta ve yaşlı yakınının endişeli olduğu bilgisini verdi.

Bunun üzerine Evrensel Kıbrıs olarak yapılan araştırmada bir Yaşam Evi sakini 82 yaşındaki kişinin bugün orada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öğle saatlerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri ölüm olayı üzerine oraya gitti.

Bilindiği gibi, Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalmakta olan Nefise Aşaroğlu (K-67) yaşamını yitirmiş, ani ölüm olarak kamuoyuna açıklanmıştı. Bu ölümün Covit sonucu yaşandığı iddia ediliyor.

Öte yandan yine Evrensel Kıbrıs’a güvenilir kaynaklardan verilen bilgiye göre, ilk etapta oradaki tüm hemşirelerin Covit’e yakalandığı; ardından da tüm hastaların bulaştırıldığı belirtildi.

Evrensel Kıbrıs’a konuşan bir yatalak hasta yakını, hemşirelerin ve yönetimin sorumsuzca davrandığı ve hastaları bulaştırdıklarını savunuyor.

Covid’e yakalanan ve ağırlaşan hastaların neden Pandemi Hastanesi’ne kaldırılmadıkları bilinmezken, bugün yaşanan ölüm olayının ardından şuanda Yaşam Evi’nde bir hastanın daha durumunun ağır olduğu ve halen Pandemi Hastanesi’ne kaldırılmadığı söyleniyor.



