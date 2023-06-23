Kalkanlı'da yangın

Ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü

Kalkanlı'daki yangında ağaçlar ve arı kovanları zarar gördü.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında, Kalkanlı'da Eminem Sitesi yanında çıkan yangında, Özcan Toprak'a ait bahçedeki 8 ağaçla 3 arı kovanı ve Selim Ulubatlı'ya ait bahçedeki 480 metre uzunluğundaki sulama hortumlarıyla 8 ağaç yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

