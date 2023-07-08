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Kaliteli eğlencenin adresi: Salut

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Kaliteli eğlencenin adresi: Salut
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Girne’de kısa bir süre önce hizmete açılan yeni nesil meyhane “Salut” eğlence severlerin vazgeçilmez adresi oldu.

Kaliteli hizmet anlayışı, lezzetli mutfağı ve DJ performanslarıyla standartların üzerinde hizmet veren Salut, gördüğü yoğun ilgiyle farkını ortaya çıkardı.

Keyifli buluşmalara, dostlarla eğlence ve muhabbete ev sahipliği yapan Salut, konuklarına unutulmaz geceler yaşatmaya başladı.

Ülkemizin en iyi DJ’lerinden Yusuf Coşkuner’in setleriyle eğlenen Salut’un konukları geç saatlere kadar keyifli saatler geçiriyor.

Ülkemizin genç ve başarılı girişimcileri Kemal Özseyhan ve Deniz Günhan’ın işletmeciliğinde konuklarından tam not alan yeni nesil meyhane Salut, konukların hem yemek, hem de müzik şöleninin keyfini sürecekleri geceler yaşatıyor.

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