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Kalite ve lezzetin buluştuğu mekan

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Kalite ve lezzetin buluştuğu mekan
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Girne’nin en gözde restoranı olarak gösterilen Mersinli Ciğerci Oktay Usta, pandemi kuralları çerçevesinde yeniden hizmete başlamasının ardından en fazla rağbet gören mekanların başında geliyor.
Hijyen kurallarını en üst düzeyde tutan Mersinli Ciğerci Oktay Usta ekibi, bu yönden de herkesin büyük takdirini topluyor. Lezzetli yemekleri, kusursuz hizmeti, şık konsepti ve nezih ortamıyla beğeni toplayan mekan, damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Mekanda usta şeflerin ellerinden hazırlanan eşsiz kebaplar, müşterileri hayran bırakıyor. Zengin menüsüyle konuklarını lezzet yolculuğuna çıkaran Mersinli Ciğerci Oktay Usta, farkını bu yönden de ortaya koyuyor. Mekanın başarılı müdürü Deniz Döndü Akur ise Mersinli Ciğerci Oktay Usta’nın kusursuz hizmet sağlamasında büyük rol oynuyor.
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