banner583
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
12 0
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
129 0
 
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
15 0
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
Basketbol Federasyonu hakem eğitimlerini başlattı
38 0
Türkiye’den müthiş başlangıç
Türkiye’den müthiş başlangıç
19 0
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
17 0
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
177 0
banner529
banner570

Lefkoşa'nın güneyinde büyük barışçıl protesto yürüyüşü düzenlendi

banner476

banner624
Lefkoşa'nın güneyinde büyük barışçıl protesto yürüyüşü düzenlendi
banner630

Lefkoşa’nın güneyinde dün “Os Dame- Buraya Kadar” başlığı altında büyük bir barışçıl protesto yürüyüşü düzenlendiği haber verildi.

Yürüyüşe katılanların üzerlerinde sağlık, pandemi, polis şiddeti  konulu pankartlar taşıdıklarını ve sloganlar attıklarını bildiren Rum haber kaynakları, yürüyüşün İçişleri Bakanlığı’ndan Rum Başkanlık Sarayı’na doğru gerçekleştirildiğini kaydetti.

Katılımcıların polis baskısı, hükümet yolsuzluğu, bölücü ve ırkçı politikalar aynı zamanda pandeminin başarısız bir şekilde yönetilmesine karşı sokaklara döküldüklerini belirttikleri, aynı zamanda mültecilerin geçişlerinin kısıtlanması için Astromerit bölgesindeki sınır hattına dikenli tel döşenmesine atıfta bulundukları da kaydedildi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.