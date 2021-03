“Kadınların başarısı ve gücünü hayatımızın her anında hissediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü (V) Murat Küçüközdemir sektörde kadın istihdamı yaratan kurumlar arasında ilk sıralarda yer aldıklarına değinerek kadının her alandaki başarısı ve gücünün önemine vurgu yaptı

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü (V) Murat Küçüközdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Küçüközdemir, kadının her alandaki gücüne ve yarattığı değere inancının tam olduğuna vurgu yaptığı açıklamasında Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak da bu vizyonla ilerlediklerinin altını çizdi. Özel sektörde, en fazla kadın istihdamı yaratan kurumlar arasında olduklarını söyleyen Küçüközdemir bunu ifade etmenin gururunu yaşadığını belirtti. %50’ye yakın kadın çalışanları olduğuna değinen Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Teknoloji sektöründe gerek kadın yönetici gerekse kadın çalışan sayısı olarak %50’ye yakın bir oranla çalışmak gerçekten gurur verici. Kadınların her sektörde daha fazla sayıda ve daha görünür olmalarını destekliyoruz. İşimize olduğu kadar ülkemize ve müşterilerimize değer vererek çalışıyor, kadının yaşamımızda ve iş hayatındaki önemini ve yarattıkları gücü biliyor bundan onur duyuyoruz. Pandemi sürecinde ev ve iş dengesini bir arada yürütmek hepimiz için oldukça zor. Kadınların birden fazla işi yönetme yeteneğine bu zor dönemde bir kez daha şahit olduk. Bu bağlamda teknolojinin kalbindeki çalışma arkadaşlarım dâhil tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.”

“Teknolojinin Kalbindeki Kadınlar”

Kadın çalışan / yönetici sayısı ve görünürlüğünün artırılmasının çok önemli olduğu vurgusunu yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Teknolojinin Kalbindeki Kadınlar” başlığıyla röportajlardan oluşan bir çalışma gerçekleştirdi. Kadın yöneticilerle gerçekleşen röportajlarda kadın çalışan olmanın avantajlarına değiniliyor, sektörde çalışmak ve kariyer yapmak isteyenlere tavsiyeler veriliyor, iş ile aile hayatını birlikte yürütmenin nasıl fırsatlar tanıdığı aktarılıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticilerinin yer aldığı “Teknolojinin Kalbindeki Kadınlar” röportajlarından kısa alıntılar aktarıldı:

İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal:

“Teknoloji artık 7/24 iş ve sosyal hayatımızın her alanında boy gösteriyor ve çok hızlı değişip, gelişiyor. Biz de bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Teknoloji alanında çalışıyorsanız bu hızlı değişimin kalbinde yaşıyorsunuz demektir. Dolayısıyla hangi uzmanlık alanında olursanız olun hep bir adım ilerisini düşünmek zorundasınız. Vizyoner, yenilikçi; en önemlisi de çevik ve sonuç odaklı olmanız gerekmektedir. İletişim/teknoloji alanında kariyer düşünen kadınlara; sınırsız bir dünyada sürekli üretmek ve hiçbir zaman konfor alanında kalmak istemiyorlarsa bu sektörleri tercih etmelerini kesinlikle öneriyorum.”



Satış Müdürü Ayhan Barış:

“Öncelikle her ne alanda kariyer yapacak olursanız olun iletişim teknikleri ve insanı anlamak üzere kendinizi geliştirmelisiniz. Teknolojiye adım atmak isteyen kadınlar, bu sektörün her alanında yer alabileceklerinin bilincinde olsunlar ve yapacakları işi seveceklerine inanıyorlarsa bu dalda kendilerine kariyer patikası çizmekten korkmasınlar. Özellikle kadının daha az olduğu yazılım alanında ileride inanıyorum ki çok daha fazla sayıda temsilcimiz olacak.”



Pazarlama ve Strateji Müdürü Deniz Mungan:

“Teknoloji alanında kadınların yeri her geçen gün artıyor. Kadınların estetik görüşü, çözüm odaklılığı ve ilişkilerdeki yetkinliği bu sektöre önemli katkılar yaratıyor. Dinamik, katkınızı hissetmek istediğiniz bir iş arıyorsanız, kadının zekâsının çok yönlü olması, hızlı olması ve sahiplenme duygusunun çok gelişmiş olması avantajları ile bu sektörde çok başarılı ve mutlu olabilirsiniz.”



Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan:

“Toplumsal algı olarak bazı mesleklere cinsiyetçi roller biçildiğini de görüyoruz. Teknoloji sektörü genel olarak erkek egemen bir sektör olarak algılansa da ne mutlu ki bu alanda sayısı her geçen gün artan kadın çalışanlar başarılarıyla bu algıyı yıkıyorlar. Bu alanda kariyer yapmak isteyen kadınların öncelikle kendilerine güvenmelerini, okumalarını ve günceli takip etmelerini öneriyorum. Aynı zamanda her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da kadınlar üst düzey görevler için de cesaretle aday olmalıdırlar.”



Müşteri Hizmetleri Müdürü Burcu Tüccaroğlu:

“Geleceğimiz teknolojiye bağlı olduğu için kadınların da bu konuda kendilerini eğitmelerini, araştırıcı olmalarını tavsiye ederim. Temel eğitimi aldıktan sonra da kendilerini geliştirmek için her türlü seminer ve kursları takip ederek dünyadaki yenilikleri takip etmelerini öneririm.”



Regülasyon ve Hukuk Müdürü Ayzer Mungan:

“Her alanda olduğu gibi bilişim sektöründe de kadınların farklı bakış açıları, yetkinlik ve yaklaşımlarıyla hem inovasyon konusunda hem de birçok farklı alanda önemli katkıları olduğuna inanıyorum.”



Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü Buket Deniz:

“İletişim ve teknoloji alanında her zaman kadınlara ihtiyaç vardır. Bu alanda kariyerlerini planlarken, yeniliklere, değişime, gelişime ve öğrenmeye açık olmalarını tavsiye ederim.”



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ile Merkezi Sabit İnternet Satış Müdürü Melek Baştuğ:

“Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve teknolojiyi kullanan kadınların kariyer ve aile hayatlarını bir arada yürütmesi kolaylaşıyor. Ayrıca bu sektör için söyleyebilirim ki gelişen teknoloji ile artık cep telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınız yanınızdaysa her yer ofisiniz olabiliyor. İşverenler de home ofis dediğimiz mobil çalışmayı teşvik ediyorlar.”



Ürün ve Müşteri Deneyimi Müdürü Özlem Hacımulla:

“İletişim/Teknoloji sektörü sürekli değişen, yenilikleri içerisinde barındıran, dinamik bir sektör. Sadece kadınlar değil tüm sektöre katılmak isteyen kişilerin de bu dinamikliğe adapte olarak, bunun için heyecan duyması gerekiyor. Ek olarak, sürekli yenilikleri takip ederek, bunları işimize nasıl uyarlayabileceğimiz ve müşterilerimizin hayatında nasıl fark yaratabileceğimiz üzerinde çalışmaya istekli olmak gerekiyor.”



Ücretlendirme ve Analitik Çözümler Müdürü Serap Çatalbaş:

“Birilerinin hayatını kolaylaştırmak, ihtiyacını karşılamaya vesile olmak çok güzel bir duygu. Zaten bir kadın olarak aynı anda birden fazla işi yapmak, detayları fark etme konularında genetik bir yatkınlığımız da olduğunu düşünüyorum.”



Finans Operasyon Merkezi Müdürü Zühre Kaklık:

“Son yılların en önemli başlıklarından biri olarak dijital dönüşüm, teknolojiyi her geçen gün daha cazip bir sektör haline getiriyor. Bu nedenle hem daha çok pozisyon, hem de daha cazip bir seçim olacağını düşünüyorum.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada röportajların uzun versiyonuna http://kktcll.co/TKK8Mart linki üzerinden erişilebileceği bilgisi verildi.