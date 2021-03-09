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Kadın meselelerinde örnek bir ülkeyiz

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Cumhurbaşkanı Tatar, tüm dünyayla kıyaslandığında KKTC’nin kadın meselelerinde örnek bir ülke olduğunu ve kadın-erkek eşitliğinin yıllardan beridir ülkemizde var olduğunu vurguladı

Kadın meselelerinde örnek bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün sabah eşi Sibel Tatar ile birlikte, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’nde görev yapan kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
Ülkede pek çok çeşitli alanda verimli ve başarılı çalışan kadınların olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada kadın meselelerinin tartışıldığını ve şiddet vakalarının yaşandığını, KKTC’de de bu konuda sıkıntıların var olduğunu ancak tüm dünyayla kıyaslandığında kadın meselelerinde örnek bir ülke olduğumuzu ve kadın-erkek eşitliğinin yıllardan beridir ülkemizde var olduğunu ifade etti.
Eğitim düzeyi arttıkça kadınların ekonomik alanlarda daha aktif rol oynadıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasette de kadınların başarılı bir şekilde yer aldıklarını söyledi. Güçlü bir ekonomi için kadın-erkek ayrımının yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte mücadele yıllarında kadınların özverili görevler yerine getirdiklerini hatırlattı.


 
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