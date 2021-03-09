Duyarlı kadınlar onurlandırıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, gerek vakıf kurarak, gerekse toplumun ihtiyaçları için hiç durmadan gönüllü olarak çalışan duyarlı kadınlara plaket sundu





Kıbrıs Vakıflar İdaresi 450. yılında geçmişte ve günümüzde vakıf kuran kadınları anmak ve tebrik etmek için dün bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, gerek vakıf kurarak, gerekse toplumun ihtiyaçları için hiç durmadan gönüllü olarak çalışan duyarlı kadınlara plaket sunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kadınının bu topraklarda var oluş mücadelesinde çok önemli mücadeleler verdiğini söyledi.

Vakıflar binasının çok önemli olaylara ev sahipliği yaptığını dile getiren Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün Evkaf İdaresi’ni Kıbrıslı Türkler adına kaydettirdiğini herkesin hatırladığını kaydetti.

Geçmişe bakıldığında Kıbrıs Türk halkının çok sıkıntılı günlerden geçtiğini ve varlıklı kişilerin kurduğu vakıflar aracılığıyla ihtiyaçlı kişilere yardım yapıldığını söyleyen Tatar, şimdi üniversiteler, oteller ve çeşitli yatırımlarla KKTC’nin bambaşka bir noktada olduğunu ve refah seviyesinin eskiye oranla iyi olduğunu, ülkenin daha da güçleneceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, Kıbrıs Vakıflar İdaresi eski ismiyle Evkaf’ın 450. yılını kutladığını kaydetti.

Kurumun 450 yıldır Kıbrıs’ta hayır işleri, iyilikler yaptığını ve çeşitli şekilde topluma faydalı olduğunu dile getiren Benter, 1956 yılında Vakıfların İdaresi’nin İngilizlerden Türklere devrinde Kıbrıs’taki ilk Türk bayrağının bu bahçede çekildiğini söyledi.

8 Mart Kadınlar Günü’nün kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Benter, Kıbrıs’ta nenelerinin ve dedelerinin 2 bin 200 vakıf kurulduğunu vurgulayarak “Bu da bizim atalarımızın hayır işlerinde ve iyilik yapmada ne kadar hassasiyet sahibi olduğunu gösterir.” dedi.

Vakıflar’ın fakir insanlara üretimi arttırmak için gerekli yardımı sağladığını dile getiren Benter, atalarının, fakirlere yardım eden, okutan ve yaşlı kişilere evinde hizmet veren, sokak hayvanlarını koruyan, ağaç diken, bekarları evlendiren Vakıflar’ın akla gelebilecek her türlü yardımı sağlanmasını düşündüğünü kaydetti.

Kurulan 2 bin 200 yüz vakfın yarısını kadınların kurduğuna dikkat çeken Benter, Kıbrıs’ta Kıbrıslıların kurduğu ilk vakfı ve son vakfın bir kadın tarafından kurulduğunu vurguladı.

“Nenelerimiz yüz yıllar önce bu hassasiyetleri göstererek bu vakıfları kurmuşlar ve 300 yıl 400 yıl önce bir nenemizin kurduğu vakıf, yüzyıllarca fakir çocukları okutmuştur. Bizler de halen bugün bu vakıfların gelirleriyle öğrencilerimize burslar veriyoruz, okullarımızı tamir ediyoruz” diyen Benter, nenelerin bu vakıfları kurduklarında milliyet, ırk ve din ayrımı yapmadan yardımda bulunduğunu ve tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Bugün geçmişte vakıf kuran atalarını ve nenelerini hatırladıklarını ifade eden Benter, bazı vakıf temsilcilerine plaket vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Yüzyıllar önce vakıf kuran neneler gibi bugün de vakıf ve hayır işlerini yürütenlerin yarıdan fazlasının kadın olduğunu söyleyen Benter, “Biz bunlara çağdaş vakıflar diyoruz. Çağdaş vakıflar kuruluyor ve çok güzel işler yapılıyor. Toplumun her alanına fayda götürülüyor.” dedi.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Vakıflar varlıklarını vatan ve milletlerine armağan edenlerin eserleridir.” diye konuştu.

Geçmişte ve şimdi vakıf kuranların kutsal bir görev ifa ettiğini dile getiren Elal, vakıf bilinciyle çalışanlara teşekkür etti.

