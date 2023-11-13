Kaçak estetik baskını

Adaya yurt dışından gelen ve hekim olmadığı halde Girne’de kiraladıkları bir evde hastalara dolgu ve botoks gibi medikal işlem uygulayan kişiler, suçüstü yakalandı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile polis iş birliğinde yapılan baskın neticesinde kaçak estetik müdahale yapan, hekim olmayan kişiler tutuklandı.

Lapta’da önceki gün yapılan polis operasyonunda “sahte doktorlar” hasta üzerinde tıbbi medikal işlem yaparken tespit edilerek tutuklandı.

Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, “Adaya yurt dışından gelen ve hekim olmadığı halde kiraladıkları bir evde hastalara dolgu ve botoks gibi medikal işlem uygulayan kişiler, düzenlenen baskın sonucu tutuklanarak Lapta Polis Karakolu’na götürüldü. KTTB’ye kayıtlı olmayan hekimlerin ya da hekim olmayan kişilerin, medikal işlem yapmasının yasalarımıza aykırı olduğunu tekrardan hatırlatır, halk sağlığı için ciddi risk oluşturan bu duruma karşı polis ile iş birliği içinde operasyonların devam edeceğini duyururuz” denildi.

Öte yandan Tabipler Birliği’nin duyurduğu, Lapta’da sahte doktorların tutuklanması olayıyla ilgili polis açıklama yaptı.

Polis açıklamasında önceki gün saat 16.00 sıralarında, Alsancak’ta Tabipler Birliğine üye olmadıkları halde, bir şahsa dudak dolgusu işlemi yaptıkları tespit edilen 27 yaşındaki isminin baş harfleri E.P, 30 yaşındaki isminin baş harfleri S.K. ve 20 yaşındaki isminin baş harfleri F.G.'nin tutuklandığı yer aldı.

