CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Teknecik Santrali’nden çıkan kara dumanlar konusunda "Kara bir kabus gibi nefesimizi tıkamaya hakkınız yok, haddiniz de yok" dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan kara dumanlara dikkat çekti, “Günlerdir kuzey kıyımıza kara bir kabus gibi çöken duman nedir?” diye sordu.Sosyal medya paylaşımı yapan İncirli şunları ifade etti:“Günlerdir Teknecik Elektrik Santrali’nden yayılan, görenleri dehşete düşüren kara dumanlar sonrasında iki bakanlık arasında bilgi paylaşımı yapıldı mı?Kullanılan yakıtın kalitesi nedir?Hava kirleticilerin emisyon ölçümleri yapılıyor mu? Sonuçlar kabul edilen sınırlar içinde mi? Yoksa sınırları aşıldı mı?Sn. Arıklı ve Sn. Ataoğlu bu sorulara ivedilikle cevap vermeli ve hava kirliliği verilerini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kara dumanın nedenleri açığa çıkarılmalı, gereken tedbirler alınmalı, sorunlar giderilmelidir.Halk ekonomik yıkım, ayrılıkçı, sorumsuz siyasetler sonucunda yalnızlık ve çaresizlik içinde kıvranırken bir de memleketimizin havasını içimize çekerken kara bir kabus gibi nefesimizi tıkamaya hakkınız yok, haddiniz de yok!Kullanılan yakıtın ve hava kirliliği ölçümlerinin laboratuvar sonuçlarının takipçisi olacağız.