"Yüzde 30 zam olmayacak"

Başbakan Saner, elektrik zammı konusunu basından öğrendiğini, buna da üzüldüğünü söyledi ve yüzde 30’lük bir zammın mümkün olmayacağını belirtti



Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü toplantısında fiyatların geldiği nokta konusunda argümanların ortaya konduğunu, 2019 yılından beri elektriğe zam yapılmadığını ancak petrol fiyatlarının arttığını anımsattı.

Ortaya konulan rakamlara ilave ek rakamlar istediklerini ve konunun görüşülmesi için görev verdiğini ifade eden Saner, tabloyu net görmeden bir şey söylemeyeceğini, bir zam olacaksa bile bunun yüzde otuz oranında olmayacağını belirtti.

“Elektrik zammı konusunu ben basından öğrendim, bu beni derinden üzdü” diyen Başbakan Saner,

Saner yüzde 30’lük bir zammın mümkün olmayacağını

“Fiyat analizlerinin yapılması gerekiyor. Biz bu analizleri görmüş değiliz. Ben bunu görmeden Başbakan olarak tavır sergilemem mümkün değildir.

Amcaoğlu’nun Kıb-Tek idarecileri ile çalışma yapacağını ifade eden Başbakan Saner, “Yüzde 30 bir zam kesinlikle olmayacak. Ama burada bir rakam konuşamam mümkün değil çünkü bunun için önce bilgi sahibi olmam lazım.. Bu zam konusunun vatandaşta infial yarattığını biliyorum” diye konuştu.



Başbakan Ersan Saner, elektrik fiyatlarına yüzde 30 zammın söz konusu olmadığını, ortaya konan bu rakamın KIB-TEK’in çalışması olduğunu, gelinen noktada fiyat analizi yapmak gerektiğini açıkladı.Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü toplantısında fiyatların geldiği nokta konusunda argümanların ortaya konduğunu, 2019 yılından beri elektriğe zam yapılmadığını ancak petrol fiyatlarının arttığını anımsattı.Ortaya konulan rakamlara ilave ek rakamlar istediklerini ve konunun görüşülmesi için görev verdiğini ifade eden Saner, tabloyu net görmeden bir şey söylemeyeceğini, bir zam olacaksa bile bunun yüzde otuz oranında olmayacağını belirtti.“Elektrik zammı konusunu ben basından öğrendim, bu beni derinden üzdü” diyen Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında bu konu hakkındaki rahatsızlığını Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya ilettiğini söyledi. “Bunun etik olmadığını söyledim” diyen Başbakan, siyasette bazen bu gibi durumların yaşandığını kaydetti.Saner yüzde 30’lük bir zammın mümkün olmayacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:“Fiyat analizlerinin yapılması gerekiyor. Biz bu analizleri görmüş değiliz. Ben bunu görmeden Başbakan olarak tavır sergilemem mümkün değildir. Bakanlar Kurulu ’na arkadaşlarımız geldi. Fiyatlar konusunda kendi argümanlarını ortaya koydular. Petrol fiyatında ciddi bir artış var ve bizim 2019’dan bu yana zam yapılmış değil. Biz ne yapacağımıza karar vermeden önce maliyetlerin önümüze gelmesini istedim. Bakanlar Kurulu’nda ortaya konulan rakamlardan ekstra rakamlar istedim. Maliye Bakanımız Ankara’da olduğu için eski Maliye Bakanımız Olgun Beyi bu konuyla ilgili görevlendirdim.”Amcaoğlu’nun Kıb-Tek idarecileri ile çalışma yapacağını ifade eden Başbakan Saner, “Yüzde 30 bir zam kesinlikle olmayacak. Ama burada bir rakam konuşamam mümkün değil çünkü bunun için önce bilgi sahibi olmam lazım.. Bu zam konusunun vatandaşta infial yarattığını biliyorum” diye konuştu.