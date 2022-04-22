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Kabus geri döndü

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Teknecik’te 2 günlük yakıt kaldı, Mart ayı süresince devam eden dönüşümlü elektrik kesintileri yeniden başladı

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Kabus geri döndü
 
Teknecik Elektrik Santralinde 2 günlük yakıt kaldı.  KIB-TEK yakıt sıkıntısından dolayı üretimi yüzde 50 azalttı.
Dün gece ülke genelinde kesintiler yaşandı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu. Kesintiler saat 17:30-23:00 saatleri arasında gerçekleşti.
 Daha önce kesinti saatlerini bölge bölge açıklayan Kıb-Tek bu kez buna yer vermedi. Mart ayında yatırım eksikliği ve üretim yetersizliği sebebiyle 1'er saat olarak başlayan ardından süresi 1.5 saate çıkarılan elektrik kesintiler yaşanmıştı
 
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