Kabus geri döndü

Teknecik’te 2 günlük yakıt kaldı, Mart ayı süresince devam eden dönüşümlü elektrik kesintileri yeniden başladı



Teknecik Elektrik Santralinde 2 günlük yakıt kaldı. KIB-TEK yakıt sıkıntısından dolayı üretimi yüzde 50 azalttı.

Dün gece ülke genelinde kesintiler yaşandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacağını duyurdu. Kesintiler saat 17:30-23:00 saatleri arasında gerçekleşti.

Daha önce kesinti saatlerini bölge bölge açıklayan Kıb-Tek bu kez buna yer vermedi. Mart ayında yatırım eksikliği ve üretim yetersizliği sebebiyle 1'er saat olarak başlayan ardından süresi 1.5 saate çıkarılan elektrik kesintiler yaşanmıştı

