K. T. Belediyeler Birliği Başkanı, yeniden Mahmut Özçınar

K. T. Belediyeler Birliği’nin 75’nci Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.

25 Aralık 2022 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından toplanan Genel Kurul’da 18 Belediye Başkanı bir araya geldi.

Divan Başkanlığı’nı Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da ilk olarak K. T. Belediyeler Birliği’nin kesin hesapları, faaliyet raporları ve 2022 bütçesi görüşülerek oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul’da Başkanlığa yeniden oybirliği ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar getirildi.

K. T. Belediyeler Birliği As Başkanı ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu oldu.

Yürütme Kurulu ise, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’den oluştu.

Yedek üyeler ise Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu oldu.