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İyilik Gönüllülerimiz yaşlılarımıza moral oldu

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İyilik Gönüllülerimiz yaşlılarımıza moral oldu
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Yaşamları boyunca topluma kattıkları değerlerle her zaman yüreğimizde var olan yaşlılarımız Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından hatırlanmaya devam ediyor.

Yalnızca özel günlerde değil, her daim yaşlılarımızı ziyaret ederek yüzlerde tebessüm oluşturan genç gönüllülerimiz devam ettirdikleri iyilik faaliyetleriyle de topluma örnek oluyor. 

Bu bağlamda kalabalık kadrosuyla Lapta Huzurevine ziyaret gerçekleştiren Evkaf iyilik Gönüllüleri, büyüklerimiz ile samimi bir ortamda sohbet ederken aynı zamanda hediyeleriyle de yaşlılarımıza moral kaynağı oldu
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