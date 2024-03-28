Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da satıldı

28 Mart 2024 Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘14576’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "14576" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

23 Nisan’a özel çekiliş

23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 2 buçuk milyon olarak belirlendi. Çekiliş çıkana kadar çekilecek ve biletler yarından itibaren satışa çıkıyor.



2,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14576

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31677

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27694

73825

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07242

50875

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15886

35324

36059

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38557

49348

53242

74161

75755

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08866

08942

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20643

22025

39723

50935

67406

67979

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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01985

05823

11397

13758

19036

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35762

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59573

65173

65752

79502

1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00576

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03576

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24576

34576

44576

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74576

Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

501

629

Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

34

56

Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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