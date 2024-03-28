Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da satıldı

28 Mart 2024 Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, ‘14576’ numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "14576" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.
23 Nisan’a özel çekiliş
23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 2 buçuk milyon olarak belirlendi. Çekiliş çıkana kadar çekilecek ve biletler yarından itibaren satışa çıkıyor.
2,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14576
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
31677
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27694
73825
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07242
50875
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15886
35324
36059
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38557
49348
53242
74161
75755
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08866
08942
17779
20643
22025
39723
50935
67406
67979
68524
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01985
05823
11397
13758
19036
21118
21287
31384
33153
35762
57139
59573
65173
65752
79502
1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00576
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03576
04576
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14876
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24576
34576
44576
54576
64576
74576
Son 3 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
501
629
Son 2 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
34
56
Son 1 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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