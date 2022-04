İyilik Gönüllüleri herkesin takdirini kazanıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde yüzlerce gençten oluşan İyilik Gönüllüleri; birçok alanda yaptığı yardımlarla herkesin takdirini kazanıyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde yüzlerce gençten oluşan İyilik Gönüllüleri; yaşlıları ziyaret, sokak hayvanlarına gıda yardımı, çevre bilincini arttırma, muhtaç kişilere yardım gibi birçok alanda her gün hizmet gösteriyor. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde lider olarak yer alan koordinatörler, genç nesillere iyilik yapmanın önemini de aşılıyor.Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde gönüllülük kavramının yaşamsal önemini fark eden ilk kurumunun Evkaf olduğunu vurgulayan Girne İyilik Gönüllüsü Koordinatörü Oya Kutsal, her gönüllünün düşlediği işbirliğini yaratabileceği bir ortam olduğunu kaydetti. Birlikte yapılan iyiliklerin bambaşka bir boyutta olduğunu söyleyen iyilik gönüllüsü Fadime Aydın Altunterim ise, kocaman bir aile olduklarını belirtti.İyiliğin her yaşta ve her yerde olabileceğini vurgulayan İskele İyilik Gönüllüsü Koordinatörü Özlem Kadirağa, bunun insanların yüzündeki bir tebessümde saklı olduğunu, susayan insana bir bardak su vermenin bile iyilik anlamı taşıdığını ifade etti. İyilik Gönüllüleri Koordinatörleri Mehmet Güneş ve Mustafa Şamil, yapmış oldukları tüm etkinliklerde karşılıksız iyiliği hatırlattıklarını söylerken, Güzelyurt İyilik Gönüllüsü Koordinatöre Nurçin İncirli “Yaşlılar bizim en kıymetlilerimiz ve biz onları ziyaret etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.İyilik yapmayı hayat felsefesi haline getirmeyi amaçlayan İyilik Gönüllüleri, dil, din, ırk gözetmeksizin herkese yardım ediyor.