Güney’de tedavi gören Asya Polatlı için ailesi ilaçların gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Baba Ozan Polatlı, “İyileşmeye ilk kez bu kadar yaklaştık, heyecanlıyız” diyerek heyecanını anlattı



Tedavisi Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından üstlenilen SMA hastası Kıbrıslı Türk bebek Asya Polatlı’nın ebeveynleri, çocuklarının tedavisine başlanabildiği için nihayet umutlu olduklarını ve önemli ilaçların gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Baba Ozan Polatlı, Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi’nden yaptığı açıklamada, “İyileşmeye ilk kez bu kadar yaklaştık, heyecanlıyız” dedi.

Geçmişte birçok vaat verildiğini ancak hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen aile, her yıl hastalığa yakalanan 100 çocuğun ücretsiz olarak tedavi edildiği İsviçre’de ücretsiz tedavi için bile başvuru yaptıklarını ancak Asya’nın listeye giremediğini açıkladı.

Baba, hamileliğin 11’nci haftasında doktorlar tarafından embriyonun hastalığa yakalandığının söylendiğini, ancak ebeveynlerin hastalığın ortaya çıkmayacağını düşünerek hamileliği sonlandırmayı tercih etmediklerini açıkladı.

Asya’ya dört aylıkken tam olarak SMA teşhisi konduğu ve iki aylıktan itibaren hareket edemez hale geldiği ifade edildi.

