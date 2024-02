İthal ve yerli ürünlerde birer numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, bu haftaki analizlerde, ithal ve yerli ürünlerde birer numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.





Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, 2-8 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildiği kaydedildi.



Analize tabi tutulan 44 ithal üründen 43’ü temiz çıkarken, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği; Non Foods’a ait Armut S.M.'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.



Yerli ürünlerde ise 31 numunenin 30’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtilen açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa'da Hatun Irmak’a ait domatesin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu bildirildi.



2 Şubat 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 İşleyen Kardeşler İthal Kırmızı Elma Temiz

2 İşleyen Kardeşler İthal Sarı Elma Kirli

3 Non Foods İthal Kırmızı Elma Temiz

4 Non Foods İthal Sarı Elma Kirli

5 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma G.S Temiz

6 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Starking Temiz

7 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz

8 Kıbrıs Türk Hay. Koop İthal Buğday Balyası Temiz

9 Kıbrıs Türk Hay. Koop İthal Mısır Slajı Temiz

10 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

11 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz

12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

13 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

14 Halil Kasap Paz. İthal Elma Starking Temiz

15 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz

16 Halil Kasap Paz. İthal Hurma Trabzon Temiz

17 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz

18 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

19 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Hurma Trabzon Temiz

20 Portex Ltd.1 Güneşköy Mandora Mandalina Temiz

21 Halil Nizam Tar. San. Şti.Ltd. Türkmenköy Enginar Temiz

22 Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz

23 Portex Ltd.2 Güneşköy Mandora Mandalina Temiz

24 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Mandora Mandalina Temiz

25 Afet Güney Yeşilyurt Mandora Mandalina Temiz

26 Menteş Soyumert Çatalköy Çeri Domates Temiz

27 Tarsan Ltd. Çatalköy Kereviz Temiz

28 Tarsan Ltd. Çatalköy Domates Temiz

29 Tarsan Ltd. Çatalköy Patlıcan Temiz