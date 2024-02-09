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İthal ve yerli ürünlerde birer numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, bu haftaki analizlerde, ithal ve yerli ürünlerde birer numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

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İthal ve yerli ürünlerde birer numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
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Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, 2-8 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildiği kaydedildi.
 
Analize tabi tutulan 44 ithal üründen 43’ü temiz çıkarken, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği; Non Foods’a ait Armut S.M.'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.
 
Yerli ürünlerde ise 31 numunenin 30’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtilen açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa'da Hatun Irmak’a ait domatesin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu bildirildi. 

       2 Şubat 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                
    İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu
1    İşleyen Kardeşler    İthal    Kırmızı Elma    Temiz
2    İşleyen Kardeşler    İthal    Sarı Elma    Kirli
3    Non Foods    İthal    Kırmızı Elma    Temiz
4    Non Foods    İthal    Sarı Elma    Kirli
5    REE Tic. Cahide Kılıç    İthal    Elma G.S    Temiz
6    REE Tic. Cahide Kılıç    İthal    Elma Starking    Temiz
7    REE Tic. Cahide Kılıç    İthal    Çeri Domates    Temiz
8    Kıbrıs Türk Hay. Koop    İthal    Buğday Balyası    Temiz
9    Kıbrıs Türk Hay. Koop    İthal    Mısır Slajı    Temiz
10    Henege Tarım    İthal    Ayçiçek Küsbesi    Temiz
11    Svs Tic. Ltd.    İthal    Elma Starking    Temiz
12    Svs Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
13    Svs Tic. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
14    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Starking    Temiz
15    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Gala    Temiz
16    Halil Kasap Paz.    İthal    Hurma Trabzon    Temiz
17    Menteş Kardeşler Tic. Ltd.    İthal    Elma Starking    Temiz
18    Menteş Kardeşler Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
19    Menteş Kardeşler Tic. Ltd.    İthal    Hurma Trabzon    Temiz
20    Portex Ltd.1    Güneşköy    Mandora Mandalina    Temiz
21    Halil Nizam Tar. San. Şti.Ltd.    Türkmenköy    Enginar    Temiz
22    Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd.    Akdoğan    Enginar    Temiz
23    Portex Ltd.2    Güneşköy    Mandora Mandalina    Temiz
24    Halit Kazım Ltd.    Güzelyurt    Mandora Mandalina    Temiz
25    Afet Güney    Yeşilyurt    Mandora Mandalina    Temiz
26    Menteş Soyumert    Çatalköy    Çeri Domates    Temiz
27    Tarsan Ltd.    Çatalköy    Kereviz    Temiz
28    Tarsan Ltd.    Çatalköy    Domates    Temiz
29    Tarsan Ltd.    Çatalköy    Patlıcan    Temiz

 
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