İthal ve yerli ürünlerde birer numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, bu haftaki analizlerde, ithal ve yerli ürünlerde birer numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, 2-8 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildiği kaydedildi.
Analize tabi tutulan 44 ithal üründen 43’ü temiz çıkarken, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği; Non Foods’a ait Armut S.M.'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmaların isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.
Yerli ürünlerde ise 31 numunenin 30’u temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtilen açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa'da Hatun Irmak’a ait domatesin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu bildirildi.
2 Şubat 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 İşleyen Kardeşler İthal Kırmızı Elma Temiz
2 İşleyen Kardeşler İthal Sarı Elma Kirli
3 Non Foods İthal Kırmızı Elma Temiz
4 Non Foods İthal Sarı Elma Kirli
5 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma G.S Temiz
6 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Starking Temiz
7 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
8 Kıbrıs Türk Hay. Koop İthal Buğday Balyası Temiz
9 Kıbrıs Türk Hay. Koop İthal Mısır Slajı Temiz
10 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
11 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Elma Starking Temiz
15 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
16 Halil Kasap Paz. İthal Hurma Trabzon Temiz
17 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
18 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
19 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Hurma Trabzon Temiz
20 Portex Ltd.1 Güneşköy Mandora Mandalina Temiz
21 Halil Nizam Tar. San. Şti.Ltd. Türkmenköy Enginar Temiz
22 Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz
23 Portex Ltd.2 Güneşköy Mandora Mandalina Temiz
24 Halit Kazım Ltd. Güzelyurt Mandora Mandalina Temiz
25 Afet Güney Yeşilyurt Mandora Mandalina Temiz
26 Menteş Soyumert Çatalköy Çeri Domates Temiz
27 Tarsan Ltd. Çatalköy Kereviz Temiz
28 Tarsan Ltd. Çatalköy Domates Temiz
29 Tarsan Ltd. Çatalköy Patlıcan Temiz