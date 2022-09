İthal 2 ve yerli 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 40 numunede 38’i temizken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Yerli ürünlerde 10 numuneden 9 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı

Tarım Dairesi 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 40 numunede 38’i temizken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 üründen, Svs Tic Ltd. ait Armut firmanın isteği üzerine imha edilirken, Köşe Tic. Ltd. ait Nektarin ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 10 numuneden 9 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



2 Eylül Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Kazım Altuncuoğlu İthal Şeftali Temiz

Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Stk. Temiz

Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Golden Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz

Cahide Kılıç İthal Taze Fasulye Temiz

Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz

Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi yağlı Temiz

Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

M.Hacı Ali İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

Hürsen Tarım İthal Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Greyfurt Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz

Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

Köşe Tic. Ltd. İthal Nektarin Limit Üstü

Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Cahide Kılıç İthal Greyfurt Temiz

Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz

Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

Nej Grain Ltd. İthal Ekmeklil Buğday Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü

Bekir Cura İthal Elma Gala Temiz

Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

Bekir Cura İthal Nektarin Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Nektarin Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

Hüseyin Yırık Serhatköy Üzüm Limit Üstü

Mahmut Sonsuz Serhatköy Biber Temiz

Mahmut Sonsuz Serhatköy Domates Temiz

Mahmut Sonsuz Serhatköy Hıyar Temiz

Mahmut Sonsuz Serhatköy Siyah Patlıcan Temiz

Bayram AvcI Geçitköy Domates (Parsel-1) Temiz

Bayram AvcI Geçitköy Domates (Parsel-2) Temiz

İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Kapya Biber Temiz

Akdeniz Tarım Ürünleri Ltd. Geçitköy Domates Temiz

Savaş Ozan Tepebaşı Domates Temiz