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İthal 2 ve yerli 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 40 numunede 38’i temizken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Yerli ürünlerde 10 numuneden 9 numune temiz çıkarken, limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı

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İthal 2 ve yerli 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Tarım Dairesi 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 40 numunede 38’i temizken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 üründen, Svs Tic Ltd. ait Armut firmanın isteği üzerine imha edilirken, Köşe Tic. Ltd. ait Nektarin ise firmanın isteği üzerine menşeine iade  edildi.
Yerli ürünlerde 10 numuneden 9 numune temiz çıkarken, limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün  hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 
2 Eylül Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                
İsim        Yerli/ithal            Ürün      Analiz Sonucu
SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden       Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala            Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz
Kazım Altuncuoğlu            İthal       Şeftali    Temiz
Kazım Altuncuoğlu            İthal       Elma Stk.             Temiz
Kazım Altuncuoğlu            İthal       Elma Golden       Temiz
Halil Kasap Paz.  İthal       Şeftali    Temiz
Halil Kasap Paz.  İthal       Havuç    Temiz
Cahide Kılıç         İthal       Taze Fasulye       Temiz
Cahide Kılıç         İthal       Havuç    Temiz
Nej Grain Ltd.     İthal       Ayçiçek Küsbesi yağlı       Temiz
Nej Grain Ltd.     İthal       Ayçiçek Küsbesi  Temiz
M.Hacı Ali            İthal       Ayçiçek Küsbesi  Temiz
Hürsen Tarım      İthal       Domates              Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Greyfurt               Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala            Temiz
Köşe Tic. Ltd.      İthal       Şeftali    Temiz
Köşe Tic. Ltd.      İthal       Nektarin              Limit Üstü
Köşe Tic. Ltd.      İthal       Çeri Domates     Temiz
Cahide Kılıç         İthal       Greyfurt               Temiz
Cahide Kılıç         İthal       Çeri Domates     Temiz
Cahide Kılıç         İthal       Armut S.M           Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Çeri Domates     Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Armut S.M           Temiz
Nej Grain Ltd.     İthal       Ekmeklil Buğday Temiz
Halil Kasap Paz.  İthal       Şeftali                 Temiz
Halil Kasap Paz.  İthal       Nektarin              Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk.             Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali               Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin             Temiz
SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M          Limit Üstü
Bekir Cura           İthal       Elma Gala           Temiz
Bekir Cura           İthal       Çeri Domates     Temiz
Bekir Cura           İthal       Nektarin              Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Şeftali                  Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Armut S.M           Temiz
Hüseyin Yırık       Serhatköy            Üzüm     Limit Üstü
Mahmut Sonsuz Serhatköy            Biber      Temiz
Mahmut Sonsuz Serhatköy            Domates              Temiz
Mahmut Sonsuz Serhatköy            Hıyar      Temiz
Mahmut Sonsuz Serhatköy            Siyah Patlıcan     Temiz
Bayram AvcI       Geçitköy              Domates (Parsel-1)          Temiz
Bayram AvcI       Geçitköy              Domates (Parsel-2)          Temiz
İsmail Hakkı Çakmak        Geçitköy              Kapya Biber         Temiz
Akdeniz Tarım Ürünleri Ltd.           Geçitköy              Domates              Temiz
Savaş Ozan          Tepebaşı              Domates              Temiz
 
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