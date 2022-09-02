İthal 2 ve yerli 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 40 numunede 38’i temizken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 üründen, Svs Tic Ltd. ait Armut firmanın isteği üzerine imha edilirken, Köşe Tic. Ltd. ait Nektarin ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerde 10 numuneden 9 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
2 Eylül Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Şeftali Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Stk. Temiz
Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Havuç Temiz
Cahide Kılıç İthal Taze Fasulye Temiz
Cahide Kılıç İthal Havuç Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi yağlı Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
M.Hacı Ali İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Hürsen Tarım İthal Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Greyfurt Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Nektarin Limit Üstü
Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Greyfurt Temiz
Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Ekmeklil Buğday Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü
Bekir Cura İthal Elma Gala Temiz
Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
Bekir Cura İthal Nektarin Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Şeftali Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Nektarin Temiz
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Hüseyin Yırık Serhatköy Üzüm Limit Üstü
Mahmut Sonsuz Serhatköy Biber Temiz
Mahmut Sonsuz Serhatköy Domates Temiz
Mahmut Sonsuz Serhatköy Hıyar Temiz
Mahmut Sonsuz Serhatköy Siyah Patlıcan Temiz
Bayram AvcI Geçitköy Domates (Parsel-1) Temiz
Bayram AvcI Geçitköy Domates (Parsel-2) Temiz
İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Kapya Biber Temiz
Akdeniz Tarım Ürünleri Ltd. Geçitköy Domates Temiz
Savaş Ozan Tepebaşı Domates Temiz
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