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Salı günü sağanak yağmur bekleniyor

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Salı günü sağanak yağmur bekleniyor
Salı günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 3 -9 Eylül tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile Salı günü üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.
Hava, yarın açık, Pazar ve Pazartesi açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, Salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve açık geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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