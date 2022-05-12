İstifa seçenekler arasında

HP Başkanı Özersay, meşru olmayan biçimde hükümet kurdurma yoluna gidilmesi durumunda HP’nin başka adımları atmayı değerlendirdiğini söyledi ve ekledi: “Seçeneklerden bir tanesi de milletvekilliğinden istifa etmek ve Meclis’ten çekilmektir”





Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, demokratik teamüllerinde olmayan bir şeyi yapıp bir milletvekiline görev verilmesinin antidemokratik olup, bir meşruiyet sorunu yarattığını söyleyerek, “Bir hükümet kurdurma oyunu oynuyorlar, biz de bu oyunun parçası olmayacağımızı defalarca açıklamıştık. O nedenle biz Sayın Üstel ile bir hükümet kurma görüşmesi yapmayacağız” dedi.

“Demokratik ve meşru olmayan bir biçimde hükümet kurdurma yoluna gidilmesi durumunda HP’nin de başka adımları atmayı değerlendirdiğini” kaydeden Özersay, “Seçeneklerden bir tanesi de milletvekilliğinden istifa etmek ve Meclis’ten çekilmektir. Ancak bu yönde henüz bir karar alınmamıştır” şeklinde konuştu.

HP Genel Başkanı Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ünal Üstel ile hükümet kurma görüşmesi yapmayacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın demokratik teamüllere aykırı bir biçimde görevlendirme yaptığını” savundu.

Özersay şöyle devam etti:

“Parti başkanları orada dururken ve ortada herhangi bir hukuki engel yokken, hatta ortada herhangi bir parti kararı da yokken bu ülkenin demokratik teamüllerinde olmayan bir şeyi yapıp, kalkıp bir milletvekiline görev vermesi bize göre kabul edilebilir bir şey değildir. Hem antidemokratiktir, hem de bir meşruiyet sorunu yaratır. Dolayısıyla burada bir hükümet kurdurma oyunu oynuyorlar, biz de bu oyunun parçası olmayacağımızı defalarca açıklamıştık. O nedenle biz Sayın Üstel ile bir hükümet kurma görüşmesi yapmayacağız.”

“HP milletvekilleri olarak istifa edip, sine-i millete dönme”yle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Özersay, “Seçeneklerden bir tanesi budur. Eğer bu şekilde demokratik ve meşru olmayan bir biçimde bir hükümet kurdurma yoluna giderlerse bu adımı ileriye götürdükleri takdirde Halkın Partisi de başka adımları atmayı değerlendiriyor. Seçeneklerden bir tanesi de milletvekilliğinden istifa etmek ve Meclis’ten çekilmektir. Ancak bu yönde henüz bir karar alınmamıştır. Seçeneklerden bir tanesidir ve değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Diğer seçenekler konusunda bir şey söylemeyeceğini ifade eden Kudret Özersay, parti meclisinin yetkili olduğunu ve bu konuda bir karar alınacaksa HP Parti Meclisi’nin bu kararı alacağını söyledi.

“Milletvekilliğinden istifa edip, Meclis’ten çekilmek topluma ne anlamda yarar sağlar veya sağlar mı?” sorusu üzerine HP Genel Başkanı Özersay, “Son 1-2 yıldır Anayasa ve yasaların yok sayıldığını, ara seçim ve belediye seçimlerinin yapılması gerekirken yapılmadığını” dile getirdi.

Devletin itibarsızlaştırıldığını, demokrasinin, Anayasa’nın, yasaların ve teamüllerin ayaklar altına alındığını savunan Özersay, bu durumun normal kabul edilmemesi gerektiğini kaydetti.

