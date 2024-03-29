Ispanak ve kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

29 Mart 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Unipass Paz. Ltd. İthal Susam Temiz 2 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz 3 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz 4 TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz 5 Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Buğday Balyası Temiz 6 Nej Grain Ltd. İthal Soya Fasulyesi Temiz 7 Henege Tarım İthal Soya Fasulyesi Temiz 8 Bekir Cura İthal Domates Temiz 9 Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz 10 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz 11 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz 12 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz 13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny s. Temiz 15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 16 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 17 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz 18 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 19 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 20 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 21 Nej Grain Ltd. İthal DDGS Temiz 22 Non Foods İthal Domates(Serik) Temiz 23 Non Foods İthal Domates(2.Sınıf) Temiz 24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz 27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 30 Köşe Tic. Ltd İthal Domates Temiz 31 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Golden Temiz 32 Köşe Tic. Ltd İthal Armut Ankara Temiz 33 Halil Kasap Paz. İthal Elma Pink Lady Temiz 34 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 35 Reşadiye Zort İthal Buğday Samanı Temiz 36 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz 37 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz 38 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 39 Mehmet Şah İthal Buğday Balyası Temiz 40 Salime Kırşan Pazarlama Mormenekşe Enginar Temiz 41 Ekrem Civisilli İskele Enginar Temiz 42 Ekrem Civisilli İskele Bakla Temiz 43 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar Temiz 44 Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd. Türkmenköy Enginar Temiz 45 Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz 46 Necmettin Baştaş Tarım Ür. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz 47 Halil Nizam Tar. San. Şti.Ltd. Türkmenköy Enginar Temiz 48 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz 49 Gürsel İlerici İskele Enginar Temiz 50 Ahmet Ersalıcı Tepebaşı Kabak Temiz 51 Ahmet Ersalıcı Tepebaşı Patlıcan Temiz 52 Nihat Aydın Akdeniz Ispanak Kirli 53 Vakkas Türen Akdeniz Kereviz Kirli

Haftalık gıda analizleri sonuçlarına göre yerli ıspanak ve kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.Devlet Laboratuvarında 22-28 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.Değerlendirme sonucunda ithal 39 ürün temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 12’si temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 numuneye rastlandı.Akdeniz köyü sakinleri Nihat Aydın’a ait ıspanak ve Vakkas Türen’e ait kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.Ürünlerin imha edileceği bildirildi.