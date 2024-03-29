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Ispanak ve kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

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Ispanak ve kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
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 Haftalık gıda analizleri sonuçlarına göre yerli ıspanak ve kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Devlet Laboratuvarında 22-28 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
Değerlendirme sonucunda ithal 39 ürün temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren  numuneye rastlanmadı.
Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 12’si temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen  2  numuneye  rastlandı.
Akdeniz köyü sakinleri Nihat Aydın’a ait ıspanak ve Vakkas Türen’e ait kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Ürünlerin imha edileceği bildirildi.
        29 Mart 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Unipass Paz. Ltd. İthal Susam Temiz
2 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
3 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
4 TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
5 Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Buğday Balyası Temiz
6 Nej Grain Ltd. İthal Soya Fasulyesi Temiz
7 Henege Tarım İthal Soya Fasulyesi Temiz
8 Bekir Cura İthal Domates Temiz
9 Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz
10 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
11 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
12 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny s. Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
18 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
19 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
20 Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
21 Nej Grain Ltd. İthal DDGS Temiz
22 Non Foods İthal Domates(Serik) Temiz
23 Non Foods İthal Domates(2.Sınıf) Temiz
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
30 Köşe Tic. Ltd İthal Domates Temiz
31 Köşe Tic. Ltd İthal Elma Golden Temiz
32 Köşe Tic. Ltd İthal Armut Ankara Temiz
33 Halil Kasap Paz. İthal Elma Pink Lady Temiz
34 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
35 Reşadiye Zort İthal Buğday Samanı Temiz
36 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
37 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
38 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
39 Mehmet Şah İthal Buğday Balyası Temiz
40 Salime Kırşan Pazarlama Mormenekşe Enginar Temiz
41 Ekrem Civisilli İskele Enginar Temiz
42 Ekrem Civisilli İskele Bakla Temiz
43 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar Temiz
44 Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd. Türkmenköy Enginar Temiz
45 Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz
46 Necmettin Baştaş Tarım Ür. Ltd. Akdoğan Enginar Temiz
47 Halil Nizam Tar. San. Şti.Ltd. Türkmenköy Enginar Temiz
48 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz
49 Gürsel İlerici İskele Enginar Temiz
50 Ahmet Ersalıcı Tepebaşı Kabak Temiz
51 Ahmet Ersalıcı Tepebaşı Patlıcan Temiz
52 Nihat Aydın Akdeniz Ispanak  Kirli
53 Vakkas Türen Akdeniz Kereviz Kirli
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