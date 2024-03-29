Ispanak ve kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Devlet Laboratuvarında 22-28 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
Değerlendirme sonucunda ithal 39 ürün temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.
Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 12’si temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 numuneye rastlandı.
Akdeniz köyü sakinleri Nihat Aydın’a ait ıspanak ve Vakkas Türen’e ait kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Ürünlerin imha edileceği bildirildi.
|29 Mart 2024 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Unipass Paz. Ltd.
|İthal
|Susam
|Temiz
|2
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|3
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|4
|TÜK
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|5
|Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop.
|İthal
|Buğday Balyası
|Temiz
|6
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi
|Temiz
|7
|Henege Tarım
|İthal
|Soya Fasulyesi
|Temiz
|8
|Bekir Cura
|İthal
|Domates
|Temiz
|9
|Bekir Cura
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|10
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Domates
|Temiz
|11
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|12
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|13
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|14
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Granny s.
|Temiz
|15
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|16
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Arapkızı
|Temiz
|18
|Menteş Kardeşler Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|19
|Menteş Kardeşler Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|20
|Menteş Kardeşler Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|21
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|DDGS
|Temiz
|22
|Non Foods
|İthal
|Domates(Serik)
|Temiz
|23
|Non Foods
|İthal
|Domates(2.Sınıf)
|Temiz
|24
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|25
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|26
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|27
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|28
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|29
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|30
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Domates
|Temiz
|31
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|32
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Armut Ankara
|Temiz
|33
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Pink Lady
|Temiz
|34
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Domates
|Temiz
|35
|Reşadiye Zort
|İthal
|Buğday Samanı
|Temiz
|36
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|37
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|38
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Domates
|Temiz
|39
|Mehmet Şah
|İthal
|Buğday Balyası
|Temiz
|40
|Salime Kırşan Pazarlama
|Mormenekşe
|Enginar
|Temiz
|41
|Ekrem Civisilli
|İskele
|Enginar
|Temiz
|42
|Ekrem Civisilli
|İskele
|Bakla
|Temiz
|43
|Cemal Oğur
|Mormenekşe
|Enginar
|Temiz
|44
|Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd.
|Türkmenköy
|Enginar
|Temiz
|45
|Salih & Sadık Gürsoy Trd. Ltd.
|Akdoğan
|Enginar
|Temiz
|46
|Necmettin Baştaş Tarım Ür. Ltd.
|Akdoğan
|Enginar
|Temiz
|47
|Halil Nizam Tar. San. Şti.Ltd.
|Türkmenköy
|Enginar
|Temiz
|48
|Fatma Sesigüzel
|İskele
|Enginar
|Temiz
|49
|Gürsel İlerici
|İskele
|Enginar
|Temiz
|50
|Ahmet Ersalıcı
|Tepebaşı
|Kabak
|Temiz
|51
|Ahmet Ersalıcı
|Tepebaşı
|Patlıcan
|Temiz
|52
|Nihat Aydın
|Akdeniz
|Ispanak
|Kirli
|53
|Vakkas Türen
|Akdeniz
|Kereviz
|Kirli