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İskele Meclis üyeliği mazbataları verilmedi

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İskele ilçesinde, 25 Aralık’ta gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Seçimi'ni kazanarak belediye başkanı seçilenler mazbatalarını aldı.

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İskele Meclis üyeliği mazbataları verilmedi
İskele Belediye Başkanlığı seçimini üçüncü kez kazanan  Hasan Sadıkoğlu,  Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanlığını kazanan Fatma Çimen Tuğlu ile Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanlığını kazanan Hamit Bakırcı, İskele Kaza Mahkemsi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
İskele’de 3 belediyenin tamamını  UBP kazanırken, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanlığı seçimini kazanan  Fatma Çimen Tuğlu,  36 yıl sonra  tarihte ikinci kez seçilen kadın belediye başkanı oldu.
İlk kadın belediye başkanı  1986 yılında  seçilen Sevim Bektaş’tı.  
İskele Kaza Mahkemesi’nde, İskele ilçesinde seçilen belediye meclis üyesi ve muhtarlar da mazbatalarını aldı.
İskele Belediye Meclis üyeliğine  yapılan itiraz nedeniyle, İskele Meclis üyeliği mazbataları verilmedi.
 
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