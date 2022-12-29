İskele ilçesinde, 25 Aralık’ta gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Seçimi'ni kazanarak belediye başkanı seçilenler mazbatalarını aldı.

İskele Belediye Başkanlığı seçimini üçüncü kez kazanan Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanlığını kazanan Fatma Çimen Tuğlu ile Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanlığını kazanan Hamit Bakırcı, İskele Kaza Mahkemsi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

İskele’de 3 belediyenin tamamını UBP kazanırken, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Fatma Çimen Tuğlu, 36 yıl sonra tarihte ikinci kez seçilen kadın belediye başkanı oldu.

İlk kadın belediye başkanı 1986 yılında seçilen Sevim Bektaş’tı.

İskele Kaza Mahkemesi’nde, İskele ilçesinde seçilen belediye meclis üyesi ve muhtarlar da mazbatalarını aldı.

İskele Belediye Meclis üyeliğine yapılan itiraz nedeniyle, İskele Meclis üyeliği mazbataları verilmedi.

